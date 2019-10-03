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除了同情，下一步呢？寫在少年中實彈之後

12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

大陸「去美化」概念股 強勢指標

2019-10-03 19:41經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

美股連兩日重挫，台股昨（3）日因低檔承接買盤不弱，多方力守月線支撐，宏捷科（8086）等多檔陸廠去美國化概念股挾9月營收亮麗及長期趨勢看好等利多，吸引短多卡位，股價逆勢收紅。

美國經濟數據欠佳吹響空襲警報，美股道瓊指數兩日下跌逾800點，位於高檔的台股昨日早盤一度殺低138點，所幸台積電等權值股賣壓有限，指數收腳力守月線，終場僅跌71點收10,875點，成交值略增至1,217億元。

櫃買市場昨日逆勢收紅，重登月線關卡，顯示內資買盤積極承接，盤面反映短線營收題材的IC設計、功率放大器、散熱、真無線藍牙耳機等族群相對強勢，其中又以受惠華為等陸廠去美國化效應個股最整齊。

立積拜華為訂單開始小量出貨，9月營收2.83億元，連四月創歷史新高，激勵昨日股價衝上漲停，收188元創天價；下游供應鏈宏捷科9月營收2.37億元，創40個月來新高，盤中股價創波段新高，穩懋、全新也同步收紅。

聯詠因TDDI市占維持高檔、大陸面板廠AMOLED產能持續開出，以及8K電視明年放量，投信趁外資調節積極進場承接，並在150元以上打出底部，最近股價連三紅，有機會進一步挑戰200元關卡。

法人表示，由於台股波動加劇，內資買盤恐開始縮手，操作上應更加穩健，不僅持股水位不宜過高，選股也應該多加考量基期與位階，建議短線聚焦在9月營收表現佳，或第4季營收仍能持續成長個股。

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