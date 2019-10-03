元大S&P原油正2申購創紀錄！籌碼快用光光

2019-10-03 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



國際油價大跌，元大S&P原油正2（00672L）今（3）日爆出33萬巨量，根據元大投信統計，今天該ETF申購也創下掛牌新記錄！總計受理多達541組（每組500張）的申購大單，反映今天巨量來自龐大的抄底買盤。

元大S&P原油正2今日一開盤就大跌5%，直逼6月13日13.05元低點，盤中迅即湧現千張大單，全天共衝出33.4萬張的歷史巨量；元大投信統計，今天也連兩天都受理超過500組的申購，今天又比昨天多出八組、達541組，創下史上最高的申購紀錄。

法人表示，今天元大S&P原油正2跳空重挫，逼近前波低點是引來龐大押寶買盤的關鍵，除了大量買盤從次級市場搶ETF，台股交易時段初級市場也很熱，經理人都忙著作業。

而這波油價從幾天前就開始下挫，也推動近一周元大投信受理的申購量創下掛牌來單周最大，總計六天內申購多達1,789組籌碼，前幾天較多時有400多組，昨天和今天又進一步衝破500組。

也因為本周申購量進逼2,000組，據了解，目前元大S&P原油正2在外流通籌碼已占申請總額的77%，靠攏80%大關，籌碼可能用罄。

現行規定，單檔ETF在外流通籌碼必須五日內平均達八成以上，才能向主管機關申購追加，因此若元大S&P原油正2籌碼用罄時，來不及收到新籌碼，可能出現明顯溢價，投資人交易應特別留意。