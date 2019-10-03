親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

5陸研究生模擬南方澳斷橋過程 網友驚：秒敗台灣學生

指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

固定收益投資 分析師三大教戰守則

2019-10-03 17:15經濟日報 記者曾桂香╱即時報導

2019年由於全球經濟放緩、中美貿易戰與英國脫歐等因素，令投資人避險情緒高漲，種種不確定因素動搖投資人信心。富達國際亞洲固定收益主管Bryan Collins建議固定收益投資人可參考以下投資要訣，來駕馭波動市況。

一，切忌被短期波幅分散注意力，要專注長線目標：一些令短期前景增添陰霾的事件，市場傾向反應過度。

在這些時刻，投資人更應退後一步，保持開放的態度、冷靜分析形勢。這不僅有助專注長線投資目標，更可把握投資機遇，避免受情緒影響而在利差擴大時賣出投資，鎖定虧損。

二，持續投資：投資債市可提供利息收入，亦可捕捉長線升勢，因此持續投資的人普遍受惠。反而，若投資人嘗試捕捉大市時機，可能會錯過市場反彈幅度最大的機會，亦可能在市況較悲觀時錯失入市時機而削弱未來回報。

三，分散投資：投資人投資單一債券，所需資金較大，交易成本相對高昂。投資債券基金，讓投資人能從不同特性的固定收益資產中選擇，亦可盡量降低過度集中的風險。

投資債券應考慮的因素，要集中在優質投資級別債券，優質投資級別債券由全球領先品牌或企業發行，擁有穩固的市場份額、較強的定價能力和穩定的獲利來源，發行的債券較能抵禦經濟周期的起伏。

由於美國國庫券的殖利率與信貸利差之間存在負相關性，故投資級別債券長遠能帶來穩定收益。

另外，相對歐洲與美國投資級別債券，亞洲投資級別債券所提供的價值較高。綜觀過去十年各地投資級別債券，亞洲投資級別債券持續提供最高的殖利率，長期平均回報達5%。

每當市場波幅擴大時，可靈活配置的主動投資策略，要優於欠缺彈性的被動投資。就亞洲高收益策略而言，具備優秀的「由下而上」信貸研究成績、嚴謹的信貸挑選過程，以及著重流動性管理也很重要。相比其他高收益債券市場，亞洲與中國高收益債券市場的收益更具吸引力，風險回報水平也較佳。亞洲投資級別策略方面，投資人可在亞洲已開發及新興市場上物色優質收益並分散投資。

債券英國脫歐殖利率
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

台股收跌71.97點 三大法人賣超111.56億元

2019-10-03 15:04

美經濟數據引爆 台股兩ETF爆量衝過30萬張

2019-10-03 13:28

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:56

台股Q4季後賽 資金回流為經濟成長推手

2019-10-03 13:36

法興銀點名台股是亞股10月首選 看好台積電帶頭衝　

2019-10-03 16:39

黃文清：看好10月法說行情 台股有望再寫新高

2019-10-03 16:19

5G概念續燒 PA、散熱股開趴

2019-10-03 14:40

美食KY吞月餅進補 買盤先卡位

2019-10-03 14:40

資金潮簇擁 生技艷冠類股

2019-10-03 14:40

台積電止血 台股拚守月線

2019-10-03 14:40

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:39

台股市值前十大公司中 這檔市值增幅驚人

2019-10-03 11:22

面板雙虎股價疲軟 竟在Q3十大爆紅股號榜上有名

2019-10-03 10:48

美經濟數據不佳道瓊跌近500點 台股早盤重挫逾120點

2019-10-03 09:15

內資穩盤 公股行庫轉買

2019-10-02 23:41

17家公司法說 月底前舉辦

2019-10-02 23:34

無線耳機股 短多點火

2019-10-02 23:25

就市論勢／蘋果鏈接單升溫 可留意

2019-10-02 23:25

強勢績優股 法人加碼

2019-10-02 23:24

生醫族走強 躍大盤重心

2019-10-02 23:24

車電PCB鏈 保守看Q4

2019-10-02 23:16

電子權值股整理台股收跌19.77點 三大法人買超3.69億

2019-10-02 15:30

台股投資人本季買那些？ 投資專家看好四族群

2019-10-02 14:41

13檔低基期股 擁補漲潛力

2019-10-02 14:38

4族輪漲 被動元件、MOSFET、生技、食品撐盤

2019-10-02 14:38

凌巨領軍 觸控面板舞春風

2019-10-02 14:38

矽智財股迎旺季 營運踩油門

2019-10-02 14:38

OEM大廠智伸科攻頂 劍麟展威

2019-10-02 14:38

買盤敲進 生技大軍逆勢揚

2019-10-02 14:38

美股四大指數重挫 台股下跌19點收10,947

2019-10-02 13:49

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:32

遭大立光控侵權 新鉅科、先進光同步走弱

2019-10-02 13:02

生技小兵活躍 美麗概念股轉強

2019-10-02 12:51

外資、投信齊買被動元件 兩大因素左右補漲行情

2019-10-02 11:32

就市論勢／5G網通、華為鏈 逢低布局

2019-10-01 23:58

10月5日補班 不開市

2019-09-25 22:42

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

小摩喊進台積：絕不會太貴

2019-10-03 00:41

資金行情延燒 法人預期9月營收佳族群領軍衝關

2019-10-02 19:31

強勢績優股 法人加碼

2019-10-02 23:24

無線耳機股 短多點火

2019-10-02 23:25

台股早盤一度跌逾百點 鴻海市值暫失兆元大關

2019-10-03 10:00

美經濟數據不佳道瓊跌近500點 台股早盤重挫逾120點

2019-10-03 09:15

生醫族走強 躍大盤重心

2019-10-02 23:24

汽車股還漲嗎？智伸科挑戰這家外資的目標價

2019-10-02 17:29

亞太彌補虧損 將減資34％

2019-10-03 00:44

原料價跌 台塑、中石化樂

2019-10-02 23:18

美經濟數據引爆 台股兩ETF爆量衝過30萬張

2019-10-03 13:28

緯穎擴產 營運向上

2019-10-03 00:38

義隆營收 寫兩個新高

2019-10-02 23:17

台股市值前十大公司中 這檔市值增幅驚人

2019-10-03 11:22

宏捷科 業績攀40月高點

2019-10-02 23:16

內資穩盤 公股行庫轉買

2019-10-02 23:41

17家公司法說 月底前舉辦

2019-10-02 23:34

面板雙虎股價疲軟 竟在Q3十大爆紅股號榜上有名

2019-10-03 10:48

中鼎 拿下越南電廠統包案

2019-10-02 23:18

中裕獲美技轉愛滋新藥 營運添柴火

2019-10-02 23:26

車電PCB鏈 保守看Q4

2019-10-02 23:16

M31特殊製程IP 獲台積肯定

2019-10-02 23:22

國巨旗下凱美電機 年營收拚百億

2019-10-02 23:16

就市論勢／蘋果鏈接單升溫 可留意

2019-10-02 23:25

世芯Q4看旺 估績增三成

2019-10-02 23:16

亞太小股東：經營團隊應帶頭減薪

2019-10-03 00:43

Switch銷售佳 旺宏後市出貨可望受惠、股價抗跌

2019-10-03 12:12

外資看好聯發科5G布局 調高目標價至460元

2019-10-03 12:28

5G概念續燒 PA、散熱股開趴

2019-10-03 14:40

瀚宇博入主嘉聯益 焦佑衡進董事會

2019-10-03 11:42

斯其大 奪台電智慧電表訂單

2019-10-02 23:18

三大助力推升 義隆9月與Q3業績同創歷史新高

2019-10-02 19:47

台股收跌71.97點 三大法人賣超111.56億元

2019-10-03 15:04

道瓊連二日狂瀉逾800點 台股下跌71點收10,875

2019-10-03 13:55

大飲股東會出席率僅0.63％ 再度宣告流會

2019-10-03 12:43

東貝 8月每股賺0.01元

2019-10-02 23:16

冠德轉投資 環球業績衝

2019-10-02 23:18

證交所盼永道回台掛牌 永豐餘暫不改心意

2019-10-03 12:55

美系外資調降台郡評等至中立 目標價維持95元

2019-10-03 12:07

台企銀尾盤爆6萬多張大量 傳外資回補

2019-10-03 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top