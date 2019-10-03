固定收益投資 分析師三大教戰守則

2019-10-03 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾桂香 ╱即時報導



2019年由於全球經濟放緩、中美貿易戰與英國脫歐等因素，令投資人避險情緒高漲，種種不確定因素動搖投資人信心。富達國際亞洲固定收益主管Bryan Collins建議固定收益投資人可參考以下投資要訣，來駕馭波動市況。

一，切忌被短期波幅分散注意力，要專注長線目標：一些令短期前景增添陰霾的事件，市場傾向反應過度。

在這些時刻，投資人更應退後一步，保持開放的態度、冷靜分析形勢。這不僅有助專注長線投資目標，更可把握投資機遇，避免受情緒影響而在利差擴大時賣出投資，鎖定虧損。

二，持續投資：投資債市可提供利息收入，亦可捕捉長線升勢，因此持續投資的人普遍受惠。反而，若投資人嘗試捕捉大市時機，可能會錯過市場反彈幅度最大的機會，亦可能在市況較悲觀時錯失入市時機而削弱未來回報。

三，分散投資：投資人投資單一債券，所需資金較大，交易成本相對高昂。投資債券基金，讓投資人能從不同特性的固定收益資產中選擇，亦可盡量降低過度集中的風險。

投資債券應考慮的因素，要集中在優質投資級別債券，優質投資級別債券由全球領先品牌或企業發行，擁有穩固的市場份額、較強的定價能力和穩定的獲利來源，發行的債券較能抵禦經濟周期的起伏。

由於美國國庫券的殖利率與信貸利差之間存在負相關性，故投資級別債券長遠能帶來穩定收益。

另外，相對歐洲與美國投資級別債券，亞洲投資級別債券所提供的價值較高。綜觀過去十年各地投資級別債券，亞洲投資級別債券持續提供最高的殖利率，長期平均回報達5%。

每當市場波幅擴大時，可靈活配置的主動投資策略，要優於欠缺彈性的被動投資。就亞洲高收益策略而言，具備優秀的「由下而上」信貸研究成績、嚴謹的信貸挑選過程，以及著重流動性管理也很重要。相比其他高收益債券市場，亞洲與中國高收益債券市場的收益更具吸引力，風險回報水平也較佳。亞洲投資級別策略方面，投資人可在亞洲已開發及新興市場上物色優質收益並分散投資。