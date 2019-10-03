欣耀生醫新藥 計畫與國際前十大製藥公司洽談合作授權

2019-10-03 16:20 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



欣耀生醫（6634）研發中新藥，近期有突破性發展，計畫與國際前十大製藥公司洽談合作授權中。目前欣耀旗下有兩個研發產品，分別是SNP-8無肝毒性止痛新藥，以及SNP-6用於治療「非酒精性脂肪肝炎」，皆是是現今世界醫療界迫切需要，而無法解決的兩大緊急重要問題。

欣耀董事長朱凱民表示，以SNP-810為例，欣耀的突破是解決了60多年以來在全球市場上屹立不搖、最廣泛使用之止痛藥「乙醯胺酚」（Acetaminophen），卻會造成服用者「嚴重肝損傷」，甚至致死的難題，是目前藥品過量造成肝傷害第一名的藥物。

在美國有600多種、台灣有近300種感冒藥、止痛藥，含有此乙醯胺酚成份。

此成份，一方面是「居家常備良藥」，另一方面卻又是過量造成「急性肝衰竭」的元兇，由於迄今無理想代替產品，所以美國食品藥物管理局（FDA）只能要求藥廠「減量」使用，而苦無改善對策。

欣耀公司一舉突破成功發明了SafeTynadol安泰拿疼無肝毒性止痛新藥，現正進行樞紐性試驗之相關事宜。

根據IMS Health統計，僅全美乙醯胺酚藥品2018年達22億美元。其中，非處方藥藥品銷售額佔整體市場約7.4億美元，而處方藥品銷售額約14.8億美元。

朱凱民表示，欣耀所開發的SNP-810，是篩出極安全之成分，阻斷acetaminophen毒性成分的生成，卻不影響其療效。多家國際大藥廠因這些利基，已積極接洽欣耀，了解SNP-810之傑出科學實證及臨床成果、且欣耀又具全球專利佈局，正商討合作、技轉授權中。