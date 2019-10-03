中低價股聚人氣、高價股撐盤 生技股成資金避風港

2019-10-03 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



生技股今（3）日扮演資金避風港，中低價股南光（1752）、全宇、皇將各挾題材，盤中漲幅皆逾5%，高價股精華、大江、麗豐-KY也在紅盤有守，並使得上市生醫指數、上櫃生醫指數、台灣生技指數盤中皆在紅盤有撐，成為盤面抗跌部隊。

皇將表示，今年持續深耕美國與印度市場，其中美東設立辦公室後，公司在美國的布局從美西擴展至美東，美國市場也是近兩年公司業務成長最高的地區；北美地區，今年也首度打入加拿大市場。

此外，歐洲市場也首度於英國接獲整線訂單，亞洲地區的韓國、俄羅斯亦有斬獲，澳洲今年也重新搶回市場；以目前接單情況預估，下半年營運將可穩定成長。

隨著社會步入高齡化，養生和預防醫學受到重視，保健品的需求成長更為可觀。全球的製藥公司與食品公司無不積極跨入保健品領域。

皇將表示，與國際及國內各大藥廠保持緊密合作開發關係，能配合客戶需求設計整線或單機，滿足客戶新產線開發或單機設備升級需求，且客戶可以根據需求快速換線，調配藥品與保健品產能，共同擴大在全球藥品與保健品市場的占有率。

大江第3季營收展望雖持平，不過，市場看好，10月開始為保健食品傳統旺季，加上雙十一拉貨效應將展開，大江可望回到逐月成長的態勢。

法人表示，大江隨著客戶庫存已經持續消化，加上7、8月新品的銷售額已經開始拉高，在新產品帶動下，第4季可望較第3季成長；大江新增荷蘭分公司，就近服務歐洲客戶，明年來自歐美客戶成長仍可期。