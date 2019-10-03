台股跌幅收斂 月線有守

2019-10-03 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



美國接連公布的關鍵指標不如預期，加上美國將對75億美元的歐盟產品開徵關稅，造成道瓊連兩日狂瀉逾800點，而VIX恐慌指數升10.78%，來到20之上。台股今（3）日跌百點後，盤中在台積電（2330）跌勢收斂下，台股拚守月線。

台股今（3）日跌百點後，盤中在台積電（2330）跌勢收斂下，台股拚守月線。記者余承翰/攝影 分享 facebook

新公布的就業及製造業數據暗示，10月1日美國9月製造業採購經理人指數創十年新低，2日公布9月小非農ADP就業人數驟降，持續關注4日美國勞工部即將公布9月非農就業報告，視為短期對Fed一個非常重要的經濟數據參考。

就亞股表現而言，陸、韓股休市，而日、港股也紛紛走跌。

今日盤面上，權值股壓力較重，觀察台灣50成分股中，南亞科、和泰車、可成跌逾2%，正新、元大金、寶成、中租-KY等跌幅也超過1.5%；不過，聯發科表現強勢，受到外資點名，看好其5G晶片進度、價格皆具競爭力，帶動股價盤中漲超過1%，也引領多頭信心。

另外，9月營收亮點股成為今日逆勢上漲的焦點，宏捷科強漲逾4%，受惠業績攀達40月高點，年增達9成，股價來到今年新高。信邦9月營收17.09億元，連7個月創新高，帶動今日股價漲約3%，力拼股價站回10日均線。

台新投顧副總經理黃文清指出，從技術分析，台股今日跌破月線後，快速回穩，顯示台股仍強勁。

展望後續，有四項觀盤重點：第一、美股受到短線精氣疑慮影響，連續兩日大跌，且金價大漲，美股後續表現值得注意；第二、美中貿易戰進入深水區，下周將再次會晤，持續觀察兩國談判結果；第三、蘋果、華為的新機銷售數據，能否持續維持好的表現；最後，為總統大選行情。