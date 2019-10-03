台股市值前十大公司中 這檔市值增幅驚人

2019-10-03 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今（3）日受到美股重挫的拖累，早盤跳空開低，權王台積電（2330）、股王大立光表現成為重要指標，統計今年前十大市值公司，台積電穩居龍頭，今年來市值、股價增幅都超過23%，不過，表現最亮眼的則是聯發科，今年來市值大增2,261.2億元，增幅61.91%，股價漲幅達62.09%；法人表示，台股面臨回測月線壓力，權值股的表現是否能獲得國家隊青睞，穩住多頭陣腳守護指數，將是觀察重點。

聯發科董事長蔡明介。記者鐘惠玲／攝影 分享 facebook

根據統計，今年來的市值前十大公司出現變化，去年底的排名依序是台積電、台塑化、鴻海、中華電、國泰金、台塑、台化、南亞、富邦金、大立光；今年的排名（統計至10月2日）則是台積電、鴻海、台塑化、中華電、大立光、台塑、聯發科、國泰金、南亞、富邦金。

台積電居市值龍頭，包括市值及股價則是在近期創下歷史新高，截至10月2日市值達7兆2,475.5億元，今年來市值增1.4兆元，增幅23.95%，股價漲幅達23.95%；股王大立光去年底市值排名第十，今年則躍升至第五大，市值增加1,763.4億元，增幅40.9%，市值跨過6,000億元達6,074.7億元，今年來股價漲幅40.9%。

聯發科的表現更是亮眼，去年底市值排名第十四，今年一舉擠至第七大，今年市值增加2,261.2億元，增幅61.91%，股價漲幅62.09%；去年市值仍在十名內的台化則被擠到第十一大。

台股今日以10,866.5點開低，早盤曾下滑至10,809.28點，一度失守月線，財經專家Wen姐表示，台股今日隨美股進行回檔修正，自正式站穩10,800點關卡以來，剛好也經歷13個交易日，多空正面臨重要轉折關鍵。

她指出，台股因颱風假閃過的回測月線，終究還是要來，這裡也是8月30日突破月線以來，波段漲幅達450點以來的首次回測月線。因此從今日起3個交易日，將是多空最重要攻防關鍵，如果月線確定棄守，盤勢轉為空方控盤，指數要再挑戰「萬一」，難度更高，建議投資人儘速檢視個股，如已領先大盤跌破月季線，且法人棄養賣超者，最好暫時先行避開。

群益長安基金經理人王耀龍表示，台股9月收在10,829點，單月上漲211點，漲幅1.99%，加權指數最高曾到10,971點。展望10月，資金面來看仍屬充沛，美國聯準會仍有再次降息的可能性，加上其他主要央行貨幣政策亦保持寬鬆，但近期美中貿易有將重啟談判，加上美國總統川普的彈劾案亦持續延燒，因此消息面上恐使金融市場再次震盪，料大盤短期仍以箱型區間盤整格局可能性較高。

王耀龍說，投資操作上建議選股不選市，科技股仍為布局主軸，建議可朝具有新產品、新應用、規格提升等亮點之產業進行布局，包括AI、高速傳輸、散熱、5G、光學鏡頭、資料中心等仍可持續留意。