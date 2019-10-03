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面板雙虎股價疲軟 竟在Q3十大爆紅股號榜上有名

2019-10-03 10:48經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

面板產業市況不佳，導致以「面板雙虎」友達（2409）及群創為首的面板類股，股價表現疲軟。不過，Yahoo奇摩近期公布股市App第3季「十大爆紅股號」中，友達和群創竟名列其中？Yahoo表示，今年面板市況逐漸吃緊，諸多訊息凸顯面板廠經營越來越吃力，友達、群創股價表現欠佳，卻也吸引股民關注，顯示不少股民想從這波跌勢中，把握機會賺一筆。

Yahoo股市App選出的第3季十大爆紅股號，由電子股囊括所有席次，友達及群創分占第六和第九名。

此外，由於2020年被定調為「5G元年」，概念股已成為投資新顯學，使京元電奪得爆紅股號榜龍頭寶座。

Yahoo指出，京元電過去一年股價從最低16.9元漲到38.2元，漲幅逾一倍，以現有包括AI、5G及自駕車感測元件等產業客戶下單狀況，法人看好其未來獲利。

排行爆紅個股第二名為PCB（印刷電路板）廠燿華。Yahoo表示，受益蘋果所推出的「AirPods」掀起全球銷售熱潮，加上2020年蘋果也預計再推新一代藍牙耳機，帶動主力產品為軟硬結合板及車用板的燿華備受投資人關注。

排第七的光碟片大廠中環，歷經產業多年調整，中環的業績曾在谷底盤旋一段時間；今年中環減資32.85%以彌補虧損，使淨值回升至每股16元，加上光碟片產品的獲利逐漸好轉，股民瀏覽中環的熱度，亦反映了對其後續發展的期待。

友達推出85、75及65吋8K電視面板，有多家電視品牌業採用友達產品。記者張義宮...
友達推出85、75及65吋8K電視面板，有多家電視品牌業採用友達產品。記者張義宮／攝影
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面板Yahoo群創友達京元電5G燿華AirPodsPCB
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