美經濟數據不佳道瓊跌近500點 台股早盤重挫逾120點

2019-10-03 09:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到接連公布的關鍵指標不如預期，加上美國將對75億美元的歐盟產品開徵關稅，造成道瓊連兩日狂瀉逾800點，而VIX恐慌指數升10.78%，來到20之上；台股今（3）日開盤大跳水，以下跌81.38點，指數開在10,866.5點，其中權值股壓力較重，且早盤跌幅持續擴大，重挫逾120點。

台股今（3）日開盤大跳水下跌81.38點，且早盤跌幅持續擴大，重挫逾120點。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

昨日美股四大指數終場表現，道瓊下跌494.42點，或1.86%，收2,6078.62點；那斯達克指數下跌123.44點，或1.56%，收7,785.25點；標普500指數下跌52.64點，或1.79%，收2,887.61點；費城半導體指數下跌24.43點，或1.58%，收1,519.77點。

新公布的就業及製造業數據暗示，1日美國9月製造業採購經理人指數創十年新低，2日公布9月小非農ADP就業人數驟降，持續關注4日美國勞工部即將公布9月非農就業報告，視為短期對Fed一個非常重要的經濟數據參考。

在操作上，統一投顧指出，美中雙方第13輪貿易談判不確定性增高，加上美國經濟成長出現疑慮，恐將拖累全球經濟發展；而英國硬脫歐疑慮升溫，香港反送中越演越烈，全球系統性風險攀升；而且台股高檔賣壓沉重，指數上攻不易，投資應謹慎保守，逢高調節，靜待拉回低接前景較佳的類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。