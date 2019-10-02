資金行情延燒 法人預期9月營收佳族群領軍衝關

2019-10-02 19:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



【記者周克威／台北報導】台股資金行情持續延燒中，法人回補強勢產業，分析師指出，若9月營收表現不錯個股，股價有機會獲得法人認同，其中過去三年每年9月營收年增率都超過10%個股，近期法人加碼的創意（3443）、緯穎等，有機會成為盤面焦點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，觀察過往經驗，9月營收表現比較好的主要為電子族群，其中矽晶圓、IC設計、MOSFET、半導體、被動元件、雲端伺服器過往業績亮麗，傳產股中主要以生技、汽車零組件、營建類股表現較突出。

以矽晶圓族群來說，目前主要題材為根據國際半導體產業協會（SEMI）統計及預估，矽晶圓出貨面積在2018年達到歷史新高，2019年預期減少6.3%為117.57億平方英吋，2020年預估將與今年持平或小幅增加，預期族群營收有機會恢復正成長；另外，IC設計為電子上游，有機會提前反應旺季效應。

MOSFET方面，受惠於傳統旺季拉貨效應，推動MOSFET業績再攻高，後續加上NVIDIA、AMD等新款繪圖卡帶動，第3季業績有機會持續走揚，9月營收成長可期。

至於被動元件，由於中國銷售美國產品加徵關稅將於10月15日生效，引發終端客戶備貨潮，加上MLCC終端庫存經過二至三季調整，整體水位已至正常水準以下，後續價格競爭壓力已明顯減緩，由於目前基期偏低，營收成長可以期待。

雲端伺服器族群受美中貿易加徵關稅影響，業者於2018年底提前拉貨，導致2019年上半年雲端伺服器普遍庫存壓力升高，上半年相關業者營收下滑，但下半年狀況有機會改善，甚至出現正成長。

有關傳產股，汽車零組件近期受到中國汽車振興方案持續出台，預估中國車市將谷底回溫，加上目前正進入相關零組件傳統出貨旺季，後續營收成長可期，另外，第4季進入生技股傳統旺季，預期新藥、醫療保健相關個股有機會在旺季提前拉貨效應下，出現明顯成長。