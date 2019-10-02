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台積電法說前外資忙卡位 連五日買超合計逾6萬張

2019-10-02 18:17經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電(2330)法說會預計10月17日登場，法人關心第3季營運及第4季展望，在7奈米製程爆滿下，多家外資齊喊加碼，目標價超過300元，股價也直往上攻，飆上歷史天價，今(2)日盤中一度再創281元高價，雖然終場小跌作收，但外資仍持續買超5,289張，連續買超5個交易日，合計買超60,210張，投信同樣連5買。

台積電在外資喊買及基本面看好下，股價衝上歷史新高，但今日則是開平拉高後收小跌，早盤以280元平盤開出，一度衝達281元再創新天價，市值增至7.28兆元，但終場則是以279.5元作收，下跌0.5元，跌幅0.17%，成交29,228張。

台積電8月合併營收1,061.18億元，月增25.2%，年增16.5%，創下歷史新高，累計前8月合併營收6,505.78億元，年增0.6%；法人預估9月營收可能微幅下滑，但第3季營收可望優於財測，且再創單季歷史新高，全年合併營收連續2年站穩兆元以上，外資更進一步看好第4季營運。

台積電預估第3季財測合併營收91~92億美元，以新台幣31元兌1美元計算，新台幣營收約2,821~2,852億元，季增17.05~18.34%；第3季毛利率46~48%，季增3~5個百分點；第3季營益率35~37%，季增3.3~5.3個百分點。

台積電營收
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