陽光能源-DR淨值過低 11月12日終止上市

2019-10-02 16:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



TDR行情冷，證交所表示，陽光能源因申報2019上半年度財報顯示淨值已低於股本的三分之一，今（2）日核有證交所營業細則第50條之3第9項第2款情事，公告陽光能源-DR（9157）將自11月12日起終止上市。

陽光能源目前也同步於港股掛牌，其TDR所表彰的股票將持續於證交所上市，因此持有陽光能源-DR的投資人，除了可在11月11日最後交易日前於台股賣出，也能選擇到在11月7日前，向存託機構兆豐商銀申請兌回原股持有或兌回原股出售。

證交所表示，此次陽光能源-DR下市，主要是淨值過低，按規定辦理下市程序。投資人可考慮賣出股票或換回原股，但須留意買賣外國有價證券有匯兌風險和額外手續費成本。

另外根據流程，陽光能源-DR終止上市後，存託機構將依存託契約約定，在港交所出售所有剩餘存託股份，並在扣除必要費用後，將所得價款返還陽光能源-DR的持有人。

證交所另說明，投資人若於11月8日及11月11日買進陽光能源-DR，因證券交割日已逾最後申請兌回原股持有或出售時間，導致未能向存託機構申請兌回原股持有或出售，會由存託機構在TDR終止上市後出售存託股份，扣除必要費用後返還所得價款。

目前陽光能源在台存託機構除了兆豐商銀，還委託元大證券擔任股務代理機構，兩家機構都會持續配合辦理TDR下市的服務事宜。

欲進一步了解資訊，除了洽證交所網站首頁，也可到兆豐商銀網站查詢「陽光能源台灣存託憑證持有人權益通知信函」。