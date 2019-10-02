不懼國際變數 證交所：下半年IPO市場將逐漸恢復

2019-10-02 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



全球資本市場波動加劇，今年國際IPO熱絡程度不若前一年度，臺股亦受到影響，但證交所表示，目前已掌握國內、國外公司送件暨上市掛牌進度，預期下半年IPO市場將逐步復甦。

經統計2019上半年全球初次申請上市(IPO)案件總數較前一年度同期減少28%，IPO總籌資金額較前一年度減少27%。

依據證交所統計，截至2019年前9月止，已送件申請上市家數計15家，較去年同期減少25%。

但依主計處公布我國本年第二季經濟成長率仍達2.40％，高居亞洲四小龍之冠。證交所表示，本年度截至8月底止，我國全體上市公司市值為32.36兆元，於世界交易所聯合會(WFE)中排名全球第17位，且大盤指數9月底達10,829點，與去年同期相比上漲11%以上，在亞洲地區名列前茅，代表我國股市動能表現良好。

為持續擴大臺股IPO市場，證交所已開放「多元上市制度」積極協助大型無獲利的新創企業，並引進「基石投資人」機制，扶植本土及海外臺商獨角獸企業進入資本市場籌資。

另為強化公司治理，證交所表示，自今年起規範符合特定條件的上市公司須揭露英文財報、年報和股東會手冊，以提升上市公司資訊透明度，增加外資機構投資我國股市意願。

此外，證交所也表示，有價證券競價拍賣系統英文版成立滿週年，今年上半年證券市場競拍案平均投標件數及總投標張數皆大幅增加，顯示投資人對於參與IPO認購程度相當踴躍，未來證交所將持續推動證券市場與國際接軌。