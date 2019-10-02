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南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

台股價跌量縮後 法人預期短線仍有高點可期

2019-10-02 15:33經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股今（2）日雖然受到美股因為PMI表現不佳、指數出現重挫影響，早盤開低，但大盤仍舊在多方企圖明顯下，盤勢迅速回穩，終場指數僅小跌19點，收10,947點，成交量為1,128億元。

國泰證期顧問處協理簡伯表示，亞幣近期反彈力道趨緩、不過仍站穩月線支撐，其中，新台幣走勢相較於亞幣更強，有利台股市場資金動能，對於指數表現偏向正向；在法人動向上，外資近期在現貨市場買超，期貨未平倉多單也同步增加，借券金額在指數上漲出現減少，顯示外資心態偏多。

投信近期在集中與櫃買市場買超力道趨緩，中小股面臨整理，政府資金在指數上漲出現調節，整體來看，法人近期心態維持多方，融資近期在指數反彈過程中並未明顯增加，顯示散戶追價意願不高，因此，盤勢短期間有機會在外資持續偏多下持續攀高。

台股今日呈現價跌量縮的走勢，量價結構仍為多方態勢，另觀察台股市值9月底來到32.79兆，以今年實質GDP總值17.19兆，市值／GDP比值再度突破1.9，與2018年8月1.98相接近，顯現台股本波在資金行情下，若基本面回升速度不差，第4季旺季可以期待下，比值有機會創高，換言之，後續台股仍有高點可以期待，逢低偏多操作。

台股外資
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