遭大立光控侵權 新鉅科、先進光同步走弱

2019-10-02 13:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



大立光廠區外觀。聯合報系資料照 分享 facebook 股王大立光首度針對筆電產品提起專利侵權告訴，9月25日向美國東德州地方法院控告美國筆電大廠惠普（HP）及光學鏡頭廠先進光、新鉅科（3630）涉及侵害四件專利；先進光今（2）日盤前重訊公告表示，財務及業務未因此事造成重大影響，新鉅科則是表示絕無侵犯專利權情事，但兩家公司股價都受到衝擊，新鉅科盤中一度重挫逾半根停板，先進光跌勢也重。

大立光主張遭到侵權的四件專利，包括一件3P（三片塑膠鏡片）及三件4P（四片塑膠鏡片）鏡頭，這起訴訟狀告對象中，是大立光對先進光的第二件訴訟案，先前曾提告先進光竊取營業機密，這次則是侵權訴訟。

先進光今日盤前重大訊息公告表示，針對大立光在美國提起專利侵權訴訟，將委請知名美國法律事務所就本件爭議事件進行調查暨後續處理，以維護本公司之商譽與權益，並保障客戶、股東與相關利害關係人之權益。

先進光指出，本爭議事件始進入相關程序，本公司不予評論。以目前所得資訊，該事件並未對本公司財務及業務造成重大影響。

先進光強調，秉持尊重他人智慧財產權及自主研發之精神，在美國現已獲核准且有效之專利達235件。且一向正當經營，從未意圖侵犯他人的專利權，所使用的技術亦均受本公司多項專利保護，將循法律途徑維護公司權益。

新鉅科針對大立光提出專利侵權訴訟表示，一向重視及尊重智慧財產權，針對報載事件，重申絕無侵犯專利權的情事，後續將依法定程序捍衛本公司之權利及聲譽。

但遭到大立光提告，衝擊今日兩家公司的股價，新鉅科今日以99.6元開低，一度失守100元價位，重挫逾半根停板，盤中跌幅略有縮小，一度拉升至102.5元，盤中跌幅4.69%；先進光今日以48元開低，一度下滑至46.1元，盤中跌幅3.33%。