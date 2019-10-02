生技小兵活躍 美麗概念股轉強

2019-10-02 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



全宇生技-KY董事長彭士豪 記者李珣瑛／攝影 分享 facebook 生技股今日表現活躍，全宇（4148）、南光盤中股價攻頂，另外，訊映、喬山也獲買盤簇擁，盤中漲幅逾5%。美容相關股受到第四季旺季帶動，營運表現可期，羅麗芬-KY、麗豐-KY今（2）日股價也雙雙轉強，羅麗芬-KY盤中來到187.5元，漲幅5%，麗豐-KY盤中來到219.5元，漲幅逾3%。

羅麗芬-KY今年布局多項策略，包括鎖定 VIP 客戶推出「私人定制」服務、針對高端客戶設計定製課程、科學養生的新品牌等，持續深耕客戶群。

此外，並規劃打造醫美抗衰大健康平台，除與慈濟醫院合作進行再生醫療產學研究合作，並已回台投資成立麗瑞嘉生技，規劃建置 GTP 實驗室、GMP 廠房及延攬多名專業人才研發抗衰老應用高階產品。

羅麗芬-KY表示，近期除了明星商品芙蓉霜銷售力道持續發威，沙龍套裝璀璨光組合也創銷售佳績，今年以來，配合品牌活動、新產品上市、「私人定制」及科學養生新品牌階段性推廣等，使公司營收與獲利保持穩定增長。

麗豐-KY表示，上月前進雲南昆明、山西太原等地區召開招商會，同時強化既有店與新增加盟店經營成效的計畫，第4季營運將受到秋冬換季保養需求及新店出貨效益顯現而穩定推升，此外，近期「舒源肌活套組」正式上市，推出舒源肌活精華液與舒源肌活水凝膜兩大產品，新產品銷售有助業績表現。