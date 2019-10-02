外資、投信齊買被動元件 兩大因素左右補漲行情

2019-10-02 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股持續往萬一大關叩關，被動元件股成為近期盤面焦點，一連拉出3天的強漲攻勢，統計近三個交易日漲幅超過1成的就有6檔，其中以國巨（2327）漲幅16.78%最多，三大法人更出現齊買的狀況，今（2）日早盤雖有短多獲利的賣壓，但仍有買單持續進場承接；法人表示，被動元件啟動補漲，包括基本面的表現及法人買超力道，都是重要的觀察因素。

被動元件在整理過後近期表現強勢，推升大多數公司股價站上季線，統計自9月26日至10月1日3個交易日，個股漲幅以國巨最高、華新科以15.82%的漲幅居次、信昌電14.47%居第三，另外，鈺邦、華容、禾伸堂也有逾10%的漲幅。

統計昨日外資買超逾500張的被動元件股有5家，其中買超國巨8,338張最多，其次是華新科，外資買超8,159張，買超奇力新1,933張；投信買超則有3家，包括華新科、國巨、奇力新；自營商買超的有11家，其中包括華新科、奇力新、禾伸堂買超逾300張；包括國巨、華新科都已連續3天同步獲得外資及投信買超。

台新投顧副總黃文清表示，被動元件近期展開落後補漲，主要受惠於庫存去化、蘋果新機銷售、5G等題材的激勵，加上股價位階低，吸引資金進駐，後續漲勢則要觀察基本面的改善及法人的買超是否持續等因素。

證券分析師張陳浩表示，台股大盤在接近11,000點大關前將以區間震盪為主，預期在10,700~11,000點整理，操作上以高出低進為宜，可買進低基期的族群包括工具機、矽晶圓、被動元件等。

證券分析師黃漢成表示，10月行情看好，在布局上可以電子股為主，另外，低位階的蘋概股、被動元件、PCB等也可以留意。