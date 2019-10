矽智財廠Q4營運看俏 M31、創意股價齊攀升

2019-10-02 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



今年半導體產業整體降溫,矽智財廠商營運也多受到影響,不過進入下半年以來,產業反應旺季加溫,市場看好相關廠商第四季營運可望加溫,再加上M31(6643)等廠傳出利多題材,今(2)日矽智財股在M31及創意領漲下,整體表現強勢。

M31,該公司在今年台積電於美國加州聖塔克拉拉舉辦的開放創新平台論壇中,獲頒2019年台積電「特殊製程矽智財合作夥伴獎」(2019 Partner of the Year Award for Specialty Process IP)獎。台積電矽智財合作夥伴獎評選標準包含台積電矽智財品質管理專案(TSMC 9000)規範認證、客戶評價反饋、客戶設計案件量、以及客戶晶圓投片量。

矽智財供應商力旺電子近日也同時宣布,該公司也獲台積公司「IP Partner Award」。自台積2010年創設此獎項以來,力旺連續十年都獲選為「嵌入式記憶體」項目的最佳矽智財夥伴。

力旺表示,該公司與台積公司自2003年起展開合作,至今已於台積的開放創新平台佈建435項矽智財,並且完成1,430項新產品之設計定案(Tape-Out),同時間累計內嵌力旺電子矽智財之晶圓數已突破1300萬片。

此外,台積電集團旗下的矽智財廠創意電子,今年上半年營運表現略為不如預期,不過,進入第3季之後,營運逐漸回穩,市場法人表示,過去該公司雖因虛擬貨幣挖機帶動前二年業績衝高,今年上半年營運略降溫,不過,就中長期營運來看,該公司在矽智財領域的布局,未來在人工智慧、物聯網等各種商機浮現,再加上台積電集團資源的奧援,今年第4季及未來營運仍持續看好。

在M31傳出正面消息及市場法人普遍看好矽智財廠商,第4季營運仍有望持續加溫之下,今日矽智財相關個股,除了M31一度上漲逾4%之外,創意電子、力旺、晶心及世芯-KY也都是上漲表現,盤中漲幅約在1%上下。