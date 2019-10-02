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美、亞股市臉綠 台股開盤下跌21.73點

2019-10-02 09:34經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
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美國製造業數據大跌，加上10月關稅上調日即將到來，昨日美股四大指數重挫，儘管台美股市連動性高，台股今（2）日仍表現抗跌，開盤下跌21.73點，指數開在10,945.92點，今日成交金額預估為1,200億元。

昨日道瓊指數下跌1.28%，S&P 500指數下跌1.23%，那斯達克指數下跌1.13%，費城半導體指數下跌0.93%，美股四大指數大跌，拖累亞洲股市開盤臉色慘綠，9時11分日經225指數暫報21,756點，下跌0.5%，韓股KOSPI指數暫報2,052.49點，下跌0.9%。

台股方面，電金傳權值股多數站在多方，台灣50成分股，以南亞科、和泰車、聯發科、新光金、台灣高鐵下跌逾1％，跌勢最重；華碩、統一、兆豐金、台積電等則站在多方。

法人表示，從量價結構來看，目前大盤正處於前兩波套牢區，多空都顯謹慎。就上攻角度而言，面對籌碼漸漸地不太穩定，成交值有無持續放大，為看盤重要關鍵所在。

5日均線可當作短線多空強弱依據，在沒有連續性中長紅或中長黑之前，勝負仍難預料。留意此波權值股強勢力道，能否讓指數突破新高，持股可先逢高汰弱留強，操作則切忌追高殺低。

美股台股權值股
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