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外資狂敲台積 台股寫五大亮點

2019-10-02 00:56經濟日報 記者張瀞文／台北報導

受惠蘋果新機賣得好，台股昨（1）日開高走高，股王、權王領漲，以10,967點、上漲137點，寫下5月7日以來收盤新高，叩關11,000點。外資大買台積電，寫下股價、市值、占大盤市值比重、外資持有市值四項新高，以及大立光等蘋概股同步大漲等多個亮點。

蘋果執行長庫克稱蘋果新機iPhone 11銷售強勁，台積電、大立光等蘋概股發威，昨日領漲台股，加上被動元件股助陣，終場指數大漲137點，開啟第4季的旺季行情，成交量也放大到1,498億元，為9月6日以來單日新高。

三大法人昨日共買超125億元，其中外資買超139.5億元，投信買超1.1億元，只有自營商賣超14.9億元。

台股在大漲後，昨日盤面出現五大亮點，一、台積電成為昨日大盤焦點，終場上漲8元，收在280元的歷史新高，單日市值也大增超過2,074億元，攀升至7.26兆元的新高，已連續兩個交易日市值突破7兆元。台積電占大盤市值比重21.97%，同樣創新高。

外資昨日大買台積電逾2.6萬張，且已連續四日買超台積電，累計這波買超張數超過5.4萬張。外資持股占台積電比重78.1%，為今年5月17日以來的波段高點。外資持有台積電市值衝上5.67兆元，為歷史新高。

台積電ADR 1日早盤強漲2.4%，根據CNBC，台積電依美股ADR換算的市值為2,461.5億美元，超越英特爾的2,269.9億美元，成為費城半導體指數中，市值最高的成分股。

二、外資昨日買超139億元，為兩周以來最高，其中，台積電一檔即74億元，占比過半。

三、大立光昨日股價可圈可點，終場大漲85元，收在4,535元，市值一舉突破6,000億元，來到6,081億元的波段新高。大立光8月營收寫下單月新高，預計本周六將公布9月營收，市場看好9月營收有機會再創新高。

四、除權王、股王大漲外，蘋概股全數有亮麗走勢；成分股以追蹤多檔蘋概股的富邦特選蘋果N、富邦存股雙十N來看，昨日均漲逾1%，收盤並同步創本波上漲以來新高，並分別爆出掛牌以來的新天量。

五、營運見轉機的被動元件族群在外資加入喊多行列後，上演反彈大秀，禾伸堂強登漲停，國巨、華新科、奇力新漲幅在3.8%至8.7%不等。

台新投顧總經理李鎮宇、一銀投顧董事長陳奕光分析，只要美股走勢平穩，就有利外資持續買進台積電，有望帶動股價持續上攻。

台股1日亮點 圖／經濟日報提供
台股1日亮點 圖／經濟日報提供
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