中信證券攜手證交所前進矽谷 舉辦招商說明會

2019-10-01 19:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



中國信託綜合證券積極推動海外企業來臺上市櫃，攜手臺灣證券交易所、資誠聯合會計師事務所前進美國加州矽谷，於當地時間9月27日共同舉辦「前進臺灣資本市場」說明會，深入解析全球局勢變動及臺灣資本市場優勢，獲得與會企業熱烈迴響。

中國信託證券總經理林明杉指出，美國總統川普推動稅改及加徵關稅等政策，提供當地製造業更有利的經營環境，臺資企業亦蓬勃發展，參與本次活動的臺商代表大多為經營美國市場多年的優質企業，透過回臺上市及募資，預期能擴大規模、轉型升級，並吸引更多人才加入。

本次說明會由證交所總經理簡立忠、中信證券總經理林明杉與資誠聯合會計師事務所審計服務部營運長梁華玲共同出席，會後亦參訪矽谷及洛杉磯在地的優質企業，包括飯店、家飾、餐飲、電子、FinTech等各產業臺商，中信證券將協助美國當地客戶加速於臺灣資本市場掛牌，壯大企業規模及競爭力。

中國信託商業銀行美國子行在地深耕30年，總行位於洛杉磯，於紐澤西州、紐約、舊金山等地共設立14個分行，提供當地客戶完整多元的金融服務，打造美國連結亞太區的金融平臺。中信證券亦積極拓展海外業務，提供專業的資本市場服務，多次主辦美國當地企業來臺成功上市櫃，包括雲端概念股安瑞科技、半導體磊晶片廠英特磊科技、觸控技術廠敦泰電子、家具通路商客思達等，在所有來臺IPO的美國企業中市占率過半。