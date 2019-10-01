貿聯規劃發行ECB與GDR 充實營運資金

2019-10-01 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



貿聯今日公告，規劃發行上限1億美元的海外無擔保可轉換公司債(ECB)，以及現金增資1,200萬至1,500萬股，來參與發行全球存託憑證(GDR)，貿聯表示，ECB主要目的是發行新的，來償還舊的。至於GDR的目的是充實營運資金，屆時會視市場狀況來決定，不一定會發行。

貿聯表示，該公司之前發行第二次的ECB，將在2020年到期，投資人可以開始贖回，因此，這次公告規劃第三次的ECB，其目的是發行新的ECB，來償還舊的ECB，相當單純。

至於GDR的部分，主要是支應海外購料之資金需求，充實營運資金，到時候會看市場狀況做決定，若屆時發行價格不好，就不會發行，不一定會做。

貿聯2019年8月營收18.79億元，月減2.53%，年減7.33%，主要是美國9月公布新一波加徵關稅清單，不確定情勢驟升，部分客戶因為觀望美中態勢而延遲出貨，該公司通常在當月25號前後，就已關帳，使得最後一周的訂單幾乎都沒辦法趕在當月認列，是營收陷入月減與年減的原因。

法人指出，貿聯遞延出貨的訂單，已在2019年9月上旬陸續消化完畢，推估該公司9月營收應可重回月增，並優於去年同期，但第3季營收表現能否高於第2季，還將視最後一周客戶提貨力道而定。

法人表示，貿聯2019下半年在車用與資訊產品展望良好，不過，電器產品客戶，因為大環境不確定因素，訂單能見度縮短，由於去年下半年營運基期偏高，且美中貿易戰對訂單造成影響，貿聯營收成長幅度將受到壓抑，不過，受惠產品組合優化，預估貿聯2019下半年毛利率將維持一定水準，2019全年獲利增幅將優於營收成長幅度。