親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

香港十一大抗爭：港警實彈開火 高中生左胸中槍命危

貿聯規劃發行ECB與GDR 充實營運資金

2019-10-01 19:02經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

貿聯今日公告，規劃發行上限1億美元的海外無擔保可轉換公司債(ECB)，以及現金增資1,200萬至1,500萬股，來參與發行全球存託憑證(GDR)，貿聯表示，ECB主要目的是發行新的，來償還舊的。至於GDR的目的是充實營運資金，屆時會視市場狀況來決定，不一定會發行。

貿聯表示，該公司之前發行第二次的ECB，將在2020年到期，投資人可以開始贖回，因此，這次公告規劃第三次的ECB，其目的是發行新的ECB，來償還舊的ECB，相當單純。

至於GDR的部分，主要是支應海外購料之資金需求，充實營運資金，到時候會看市場狀況做決定，若屆時發行價格不好，就不會發行，不一定會做。

貿聯2019年8月營收18.79億元，月減2.53%，年減7.33%，主要是美國9月公布新一波加徵關稅清單，不確定情勢驟升，部分客戶因為觀望美中態勢而延遲出貨，該公司通常在當月25號前後，就已關帳，使得最後一周的訂單幾乎都沒辦法趕在當月認列，是營收陷入月減與年減的原因。

法人指出，貿聯遞延出貨的訂單，已在2019年9月上旬陸續消化完畢，推估該公司9月營收應可重回月增，並優於去年同期，但第3季營收表現能否高於第2季，還將視最後一周客戶提貨力道而定。

法人表示，貿聯2019下半年在車用與資訊產品展望良好，不過，電器產品客戶，因為大環境不確定因素，訂單能見度縮短，由於去年下半年營運基期偏高，且美中貿易戰對訂單造成影響，貿聯營收成長幅度將受到壓抑，不過，受惠產品組合優化，預估貿聯2019下半年毛利率將維持一定水準，2019全年獲利增幅將優於營收成長幅度。

貿聯營收ECB
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 16:04

張錫看好台股再過高 現在可以買這三種東西

2019-10-01 12:43

併購旭申...智伸科股價攻漲停 20分鐘成交量達1675張

2019-10-01 09:45

台積電股價飆上276元、市值衝7.15兆 雙創新高

2019-10-01 09:37

上月加碼900億 外資點火台股10月行情

2019-09-30 23:51

富邦蘋概股ETN 爆2萬張巨量

2019-10-01 12:55

勞動基金截至8月獲利3322億 收益率創同期新高

2019-10-01 18:25

MLCC回溫 被動元件續揚

2019-10-01 14:36

併購旭申 智伸科奔漲停

2019-10-01 14:36

蘋概領軍 大盤站10900關

2019-10-01 14:36

台積電再創新高、蘋概股帶動 台股大漲百點收10,967

2019-10-01 13:46

元大證投資先生期貨交易功能 強勢上線

2019-10-01 12:05

元富證券辦尋找潛力股競賽 最高獎金10萬元

2019-10-01 12:00

亞系外資 上修廣達目標價

2019-10-01 11:01

iPhone11需求優於預期 外資調高玉晶光目標價至630元

2019-10-01 11:00

技術指標回穩 群聯股價走揚

2019-10-01 10:27

瑞儀第3季看旺 激勵股價大漲

2019-10-01 09:53

大盤開紅激勵 和鑫早盤帶量揚

2019-10-01 09:46

蘋果新機銷售佳、費半勁揚 台股開高大漲逾百點

2019-10-01 09:36

颱風假國際股市變化不大 蘋概股仍是市場焦點

2019-10-01 08:53

就市論勢／汽車、塑化、消費 迎旺季

2019-10-01 00:15

三檔高價股 法人有異見

2019-10-01 00:02

iPhone組裝三強 營收靚

2019-10-01 00:02

遊戲族群 借題發揮

2019-10-01 00:02

券商業務宣導 2日截止報名

2019-10-01 00:02

大盤10月行情 投信不看淡

2019-10-01 00:01

13家公司本月法說

2019-10-01 00:00

賺了指數卻賠了股價…Q3上市櫃 僅四成上漲

2019-09-30 23:45

今年全球遊戲市場營收上看1,521億美元 年增9.6％

2019-09-30 19:04

電子股9月營收 法人預期蘋果組裝代工廠最靚

2019-09-30 19:03

高配息才吸金？熱門債券ETF配息率3-5％為主流

2019-09-30 18:59

颱風天也要宣布 智伸科將併購旭申

2019-09-30 17:05

就市論勢／半導體、伺服器 可留意

2019-09-26 23:58

就市論勢／鏡頭模組、無線耳機 靚

2019-09-25 23:38

10月5日補班 不開市

2019-09-25 22:42

就市論勢／PCB、伺服器 搭5G順風車

2019-09-24 23:25

就市論勢／運輸、食品 防禦力強

2019-09-23 23:46

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

被動元件迎5G行情…美銀喊買國巨 目標價336元

2019-10-01 00:16

紅色鏈搶單 PCB廠警戒

2019-09-30 23:50

三檔高價股 法人有異見

2019-10-01 00:02

iPhone組裝三強 營收靚

2019-10-01 00:02

台積電股價飆上276元、市值衝7.15兆 雙創新高

2019-10-01 09:37

張錫看好台股再過高 現在可以買這三種東西

2019-10-01 12:43

上月加碼900億 外資點火台股10月行情

2019-09-30 23:51

智邦、啟碁Q3營收 衝新高

2019-09-30 23:45

台積電再創新高、蘋概股帶動 台股大漲百點收10,967

2019-10-01 13:46

水泥廠迎旺季 獲利帶勁

2019-09-30 23:56

遊戲族群 借題發揮

2019-10-01 00:02

經濟解析／台積電握三大利多 市值超車英特爾、可口可樂

2019-10-01 17:25

看好與矽品合併效益 外資調升日月光目標價

2019-09-30 23:45

小摩喊買五大蘋概股 玉晶光目標價630元

2019-10-01 11:27

宏碁旗下小金雞 排隊IPO

2019-09-30 23:47

賺了指數卻賠了股價…Q3上市櫃 僅四成上漲

2019-09-30 23:45

外資9月最愛台積電、緯創 10月行情多頭聚焦點

2019-09-30 21:58

momo購物網換季出清家電 買氣熱

2019-09-30 23:57

大盤10月行情 投信不看淡

2019-10-01 00:01

亞系外資 上修廣達目標價

2019-10-01 11:01

期貨商論壇／原油期 伺機布局

2019-09-30 23:59

嘉澤Q4業績 有望維持高檔

2019-10-01 00:00

蘋果新機銷售佳、費半勁揚 台股開高大漲逾百點

2019-10-01 09:36

中鴻三引擎 強化戰力

2019-09-30 23:56

13家公司本月法說

2019-10-01 00:00

致伸子公司 擬掛牌A股

2019-09-30 23:46

訊聯、博晟 快攻細胞治療

2019-09-30 23:48

國巨目標價 美林喊336

2019-09-30 23:46

台積電創新高台股收漲137.97點 三大法人買超126.65億

2019-10-01 15:14

法人好MiniLED未來滲透率大增 LED股全面轉強

2019-10-01 11:57

TDDI滲透率攀升 聯詠業績頻創高股價勁揚

2019-10-01 09:53

臻鼎帶頭 加速設備標準化

2019-09-30 23:46

智伸科近二月股價 漲逾三成

2019-10-01 01:12

王品旗艦品牌THE WANG從上海開回台灣 首店落腳台中

2019-10-01 12:22

群電 Q3拚賺贏上半年

2019-09-30 23:53

併購旭申...智伸科股價攻漲停 20分鐘成交量達1675張

2019-10-01 09:45

億光 搶攻車外燈商機

2019-09-30 23:53

富邦蘋概股ETN 爆2萬張巨量

2019-10-01 12:55

超視堺量產跳票面臨收貨款壓力？盟立發重訊澄清

2019-10-01 12:12

大同 新建案將開賣

2019-09-30 23:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top