上市櫃公司經營權之爭 市場派持股將全都露

2019-10-01 19:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



上市櫃公司經營權之爭，市場派持股將「全都露」，金管會今（1）日發布修正證交法有關持股超過10%須申報規定，申報方式從原本的登報紙，改為公開資訊觀測站，投資人透過統一窗口看得更清楚，新規定最遲下周上路。

金管會證期局副局長張振山表示，證交法第43條之1第1項規定，任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行公司持股超過10%，應向金管會申報及公告。

對於應申報及公告事項及期限，及共同取得的定義等，原本金管會是規定在「證交法第43條之1第1項取得股份申報事項要點」，配合今年4月修正通過的證交法，將修正為「證交法第43條之1第1項取得股份申報辦法」草案，相關法規已預告完成，最遲下周正式上路。

張振山表示，這次修正後，內容跟原要點最大差異，包括第一，原本規定持股超過10%，要在報紙公告，新辦法則改為必須在公開資訊觀測站上公告，以提升資訊公開效果及踐行節能減碳。

第二，未來取得人為公開發行公司者，應依規定在公開資訊觀測站公告；取得人如果是非公開發行公司，應由取得人在期限內，將應申報事項送達被取得股份的公司代為公告。

舉例來說，大同市場派取得大同持股超過10%，如果市場派本身不是公發公司，就要請大同代為公告，如果大同不代為公告，證交所將處分大同，並另外開臨時密碼由市場派去輸入公開資訊觀測站。

處分會視情節輕重，初犯罰1萬到3萬元違約金，一年內違規兩次或故意行為，則可罰5萬到100萬元。

至於市場派如果不提供資料由公司公告，違反證交法第43條之1規定，將罰24萬元到480萬元。

官員表示，過去登報紙，登在哪裡，投資人可能比較不容易看到，未來到公開資訊觀測站這個單一窗口，對投資人來說，更容易看到。