外資買超139.94億 買盤最愛這一檔

2019-10-01 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今(1)日收10,967.65點作收，上漲137.97點，統計三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超139.94億元，買超台積電(2330)26,718張最多、其次則是聯電及晶電；台積電終場收280元，市值飆上7兆2,605.12億元，雙雙續創歷史新高。

台股今（1）日開高走高，權王台積電(2330)領軍上攻，股價續創新高，股王大立光等蘋概股也上漲，被動元件股續揚，推升指數上攻，終場以10,967.65點作收，上漲137.97點，成交量1,456.36億元；三大法人買超126.65億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超139.94億元，投信買超1.61億元，自營商賣超（合計）14.9億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.78億元，自營商（避險）賣超8.12億元。

台積電開高走高收在280元，上漲8元，漲幅2.94%，單日市值大增2,074.43億元，市值增至7兆2,605.12億元，外資單日買超26,718張，高居個股買超冠軍，統計已連續4個交易日買超，投信買超535張，自營商賣超487張，合計三大法人買超26.766張；外資買超前十大個股依序是台積電、聯電、晶電、元大S&P原油反1、國巨、華新科、華新、第一金、新光金、緯創等。

股王大立光今日收在4,535元，上漲85元，漲幅1.91%，統計外資買超119張，連續4個交易日買超；大立光市值增加至 6083.2 億元，預計10月9日召開法說會，將由執行長林恩平主持，9月營收預計10月5日公布，預估可望突破8月64.76億元，再創新高。

大立光今年上半年稅後純益 116.04 億元，每股純益 86.51 元，美系外資預估，大立光今年每股純益 227.25 元，將創新高，預估2020 年每股純益 282.85 元；美系外資重申大立光加碼評等，目標價上看 5,200 元。