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外資今日買超前十 台股衝關「萬一行情」焦點

2019-10-01 18:07經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

台股10月第一個交易日就旗開得勝，指數終場收在10,967.65點，為今日最高點。觀察三大法人今（1）日合計買超台股126.65億元，買盤多集中在業績成長無虞晶圓代工，市況逐漸復甦明年並有轉機的被動元件、LED族群及金融族群等，包括台積電（2330）、晶電、國巨、第一金、新光金等，成為台股衝關「萬一」的焦點。

外資祭8月大舉賣超台股後，9月資金大舉回流，單月買超達897億元，是26個月以來最大單月買超金額，而十月的第一個交易日，外資延續買超氣勢，今日單日買超台股139.94億元，而投信買超1.61億元，自營商則賣超14.9085億元，合計三大法人買超126.65億元。

根據CMoney統計，外資今日買超前十大個股分別為台積電、聯電、晶電、國巨、華新科、華新、第一金、新光金、緯創、佳世達。其中台積電9月獲外資買超131,991張，冠居外資最愛第一名，而今日外資持續買超台積電26,718張，穩坐買超第一名寶座，並推升台積電今日盤中達280.5元，再創新高價。

法人指出，台積電Apple A13處理器及海思Kinrin處理器進入量產，採用7nm製程，加上台積電今年獲得AMD CPU及高通modem訂單，市佔率再度提高，將帶動營運逐季走強，下半年營運動能強勁。

而被動元件族群市況逐漸復甦，明年啟動的5G手機拉貨潮可望進一步推升產業景氣，帶動供應鏈營運出現轉機，國巨、華新科今日帶量上攻，分別獲得外資買超8,338、8159張，為單日外資買超的四、五名。

除了電子族群之外，外資買超前十名個股中也見金融股的第一金、新光金，今日分別獲得買超6,176、6,174張，為今日外資買超的第七、八名。法人指出，近一季壽險在股利收入旺季，獲利表現佳將帶動評價回升，下半年將因避險成本降低、基期較低，獲利年增率有轉正的可能，在類股輪動中可留意。

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