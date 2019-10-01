益安腹腔鏡影像清晰器材 拓展臨床使用規模

2019-10-01 17:46 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



益安生醫(6499)旗下「腹腔鏡影像清晰器材」(ClickCleanTM)持續拓展臨床使用規模，自試銷售以來，累積眾多良好的臨床使用經驗，並獲得許多醫院及醫師肯定，近期更榮獲知名外科雜誌OR Today特別報導其所解決之臨床需求及相關使用經驗。除此之外，其中一間引進ClickCleanTM於各式腹腔鏡手術之醫院：美國奧勒岡州大型醫療系統Curry Health Network亦表示，藉由使用ClickCleanTM可確實提升手術效率，並提供更高品質之醫療照護。

益安表示，ClickCleanTM為全球首項無管線定點式影像清晰產品，簡易的按壓式設計「Click and Clean」，提供醫師在腹腔鏡手術過程中持續清晰的視野，使用ClickCleanTM可大幅降低手術時間，並降低視野不佳所導致的風險，包括傷害手術部位周邊組織、無法立即處理出血點、及手術感染等。

北卡羅萊納州一般外科醫師Matthew Martin醫師於OR Today雜誌上表示，醫師於手術中需透過腹腔鏡觀察，並聚焦病灶周圍的組織及解剖結構，每次將腹腔鏡取出清潔，都需費時再次定位聚焦，定點式影像清晰產品不僅可避免重複定位聚焦，大大節省手術時間，若須手術專責護理師協助掌鏡，亦可輕鬆維持影像品質。

Curry Health Network一般外科Jessica Carlson醫師則表示，ClickCleanTM已於臨床上證明其對於手術的價值重大，舉例而言，常見的膽囊切除手術若手術視野不佳，其困難度可能增加兩倍不止，以往為了保持手術視野清晰，他必須每五分鐘將腹腔鏡取出清潔，現在藉由使用ClickCleanTM，僅需輕按器材按鍵，鏡頭前之髒汙可立即移除乾淨，使腹腔鏡的影像回復清晰，讓他得以持續專注於手術本身，而非努力保持鏡頭清晰。

益安生醫董事長張有德博士表示，ClickCleanTM以降低清潔鏡頭所產生之相關風險及成本為主要開發理念，由於一次複雜腹腔鏡手術來回清潔鏡頭可高達20餘次，不僅造成手術中斷，且耗時費力。若大量出血視野不佳卻無法即刻止血處理，後續確認出血點再補救將更加困難，更可能降低手術成功機率。ClickCleanTM已經以實際臨床經驗證明，可確實降低麻醉及手術時間、昂貴的手術室及醫護人員費用等，期待未來ClickCleanTM全面導入各式腹腔鏡手術，實質提供病患更有效安全的治療照護。