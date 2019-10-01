元大投信三大類ETF 受益人全破萬

2019-10-01 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



主管機關政策推動ETF受益人分散化，國內發展最久的元大投信統計，旗下不論股票、債券和商品等各類ETF均積極落實，其中，8月該投信股票等三大類ETF，受益人皆突破1萬人，並有10檔ETF受益人創新高，除了元大高股息達到12萬人，元大台灣50 11多萬人，今年掛牌的元大臺灣ESG永續ETF或債券ETF亦有數千到2萬人不等。

元大投信2003年發行元大台灣50，是耕耘台灣ETF市場最久的投信，也借助出版和講座等推廣管道傳遞ETF知識。

最新統計顯示，元大不論海內外股票到債券、商品型ETF，各類別的受益人皆突破1萬人，而單一產品上，8月也有元大高股息、元大AAA至A公司債等10檔ETF受益人創新高，類型分布在債券、商品和股票等。

元大投信表示，旗下產品獲得投資人青睞，進一步可歸納出五原因，包括該投信深耕台股，今年再度增發元大臺灣ESG永續等台股產品；多年拜訪及學習國際經驗，ETF管理技術領先；重視全方位資產管理，特別是因應退休需求開發出ETF AI智能投資平台。

此外，元大投信也致力產品創新，台股中首檔股票、商品、債券ETF皆由該投信發行；第五是全面投入推廣，至今仍不斷出書並辦理各式說明會。