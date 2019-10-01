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台股Q3漲幅0.92% 這類股漲最多

2019-10-01 15:30經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股第3季三大法人賣超539.17億元，其中僅投信呈現買超，外資及自營商都是賣超，大盤指數上漲0.92%，統計第3季漲羸大盤的類股中，半導體股季漲幅13.47%最高；法人看好10月可望有行情表現，但在美中雙方談判前以區間整理居多，預估約在10,700~11,000點之間震盪。

根據統計，外資第3季賣超台股442.32億元，投信買超106.84億元，自營商賣超203.78億元，大盤指數小漲，其中第3季漲幅勝過大盤的類股有六大類股，半導體股漲幅居冠，其次是橡膠類漲幅7.73%、電子類漲幅6.9%、資訊服務6.82%、光電漲幅6%、電子零組件漲幅3.14%。

統計台股近10年第4季的表現，上漲機率達七成，2009年以來，根據統計，台股第4季加權指數表現上，2011、2012、2018年等三年呈現下跌，其餘各年度都是上漲，漲幅最高達9.04%（2009年），最少則是0.95%（2016年）；下跌部分以去年跌幅11.62%最高，近10年來加權指數平均漲幅1.85%。

去年全球股市都受到美中貿易戰的衝擊，台股也不例外，因此出現下跌，統計近10年第4季各類股表現發現，平均漲幅前十強依序是塑膠類（4.12%）、資訊服務類（4.08%）、半導體（3.86%）、運輸類、電機類、汽車類、玻璃陶瓷、油電燃氣、金融保險、化學工業等，平均漲幅都高於加權指數平均漲幅1.85%。

針對今年第4季，法人抱持審慎樂觀態度，在電子股旺季及選舉、農曆年紅包行情、新台幣看升、外資回補等情況下，預期將有不錯的表現；證券分析師張陳浩表示，台股今日大漲主要是受惠於低基期股接棒上漲，且原先的強勢股不跌，加上蘋概股由台積電領軍上攻等因素，預期10月仍以震盪整理居多，大盤約在10,700~11,000點間震盪。

他表示，在操作上以高出低進為主，可布局低基期的個股，例如工具機、矽晶圓、被動元件等，另外，強勢股包括5G、PA等族群則可以在拉回到季線時進場。

證券分析師黃漢成看好10月有機會突破11,000點，但仍將是震盪的表現，主要原因包括，外資買超，另外，9月營收表現在旺季之下大部分應該都不錯，且可望延續到10月，蘋概股第3季的財報看好，預期電子股可望擔綱主流地位。

他指出，看好行情走勢的原因還包括新台幣升值，選舉逼近下政府作多心態等；在布局上以電子股為主，低位階的蘋概股、被動元件、PCB等股也可留意，由於國慶日長假在即，觀察在長假後大盤是否有所突破。

今年第3季漲贏大盤的類股。
今年第3季漲贏大盤的類股。
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