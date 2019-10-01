台積電再創新高、蘋概股帶動 台股大漲百點收10,967

2019-10-01 13:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



蘋果CEO稱蘋果新機iPhone 11銷售強勁，蘋果昨日股價大漲逾2%，也激勵今日台股蘋概股表現。路透 分享 facebook

美股四大指數昨日全數收漲，由於蘋果CEO稱iPhone 11銷售強勁，股價昨日大漲逾2%，帶動費半指數走勢強勁，並激勵台股以高點開出後，在台積電再創歷史新高價、大立光等蘋概股的帶動下，指數大漲逾百點，不僅重登10,900點，並收復五日、十日均線，終場上漲137.97點收今日最高10,967.55，量能並放大至1,456.4億元。

由於消息指出白宮考慮限制美對中投資，且有意使中企由美國證券交易所除牌下市，使得上周五美股盤中出現恐慌性賣壓；加上美光財測黯淡股價下挫，拖累半導體股全面走低。

不過，隨美國財政部與白宮貿易顧問均相繼澄清，限制美對中投資為假新聞，四大指數周一收漲。而今日亞洲主要股市表現，日、台股皆開高走高，韓股開低翻紅走高，陸股則因十一國慶休市，港股也休市一天。

蘋果CEO稱新iPhone 11銷售強勁，摩根大通上調出貨量預測，並上調蘋果目標價至265美元，蘋果昨日股價大漲逾2%，也激勵今日台股蘋概股表現，其中台積電反擊控告格羅方德侵犯25項專利，今日股價開高走高，盤中以280.5元再創歷史新高價，而iPhone 11新機首度採用三鏡頭模組，鏡頭模組成本首次超越顯示器，成為最貴的零組件，激勵大立光、玉晶光盤中分別走揚近2%及近4%，其餘如機殼廠可成今日走揚逾5%，PCB廠臻鼎-KY走揚逾5%，華通、台郡分別走揚逾1%及逾2%，美律也有逾3%的漲幅。

而其餘盤面上的焦點族群，今年下半年來，MLCC產品均價轉趨穩定，外資出具最新報告指出，看好明年啟動的5G手機拉貨潮可望推升被動元件景氣，將龍頭廠國巨的評級從減碼轉為加碼，帶動今日被動元件族群走勢。其中禾伸堂一舉亮燈漲停，國巨走揚逾8%，華新科走揚逾6%，信昌電、奇力新走揚逾5%，九豪走揚逾4%，日電貿、興勤也有逾3%的漲勢等等。