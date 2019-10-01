富邦蘋概股ETN 爆2萬張巨量

2019-10-01 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



iPhone 11買氣飆，加上外資狂掃台積電（2330）、大立光兩大權值股，台股今（1）由蘋概股領攻，供應鏈市值預期大幅增加，其中，券商ETN中、富邦證券發行的富邦特選蘋果N（020000），股價跟進大漲，12點30分已衝出2萬張大量，創下ETN掛牌新紀錄。

富邦特選蘋果N發行時，一度遇華為禁令，台積電為首的手機供應鏈重挫，首月表現不如其他ETN，但隨著蘋果祭出超殺訂價，力衝iPhone 11買氣，傳出大陸市場已經賣到缺貨，蘋概股表現也大幅振作。

富邦特選蘋果N連結台股的十大蘋概股，包括台積電、鴻海、大立光、台達電、日月光投控權重均有10%以上，另外布局可成、廣達、國巨、和碩和光寶科等五檔蘋概股，裏頭台積電、大立光、台達電、日月光、國巨、可成都在今天勁揚1%以上，國巨更直逼漲停，連帶激勵富邦特選蘋果N大漲1.6%，衝出2萬多張巨量。

目前富邦特選蘋果N股價約在4.9元至4.95元，若蘋概股續漲，ETN表現有機會進一步靠攏發行價。