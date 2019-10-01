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張錫看好台股再過高 現在可以買這三種東西

2019-10-01 12:43經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

台股自5月過後持續在「萬一」之下盤整，但台積電今天氣勢如虹，股價再創歷史新高，能否帶動台股再創高點受到關注。投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫認為，「台股很快會再過高」，原因有三，一是台灣是美中貿易戰的唯一受惠者，二是資金不虞匱乏，三是基本面良好，現在去買台股基金、ETF（台股相關）、台積電都可以；目前看好三大族群，5G、半導體、高股息殖利率股。

投信投顧公會（SITCA）、台灣理財顧問認證協會（FPAT）、中華民國退休基金協會（PFA）今（1）日共同主辦「2019世界投資者週聯合論壇」，並邀請台灣金融研訓院、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會協辦，是國內受次聯合多個理財投資相關公協會共同舉辦的論壇，目標是藉由分享正確的理財觀念，引導民眾找到適合自己的理財方式。張錫是在會後接受媒體採訪時，談及對台股的最新看法。

張錫說，根據外媒表示，台灣是美中貿易戰的唯一受惠者，此外，目前蘋果手機因訂價因素，賣得比預期好，而資金面也有利台股，看好台股有機會再過高，目前看好族群有三，分別是5G、半導體、配息高的個股。

張錫向來認為台股的高殖利率是對外資的一大誘因，他舉台積電為例，台積電的技術在三、四年內無人能及，每年配息也有3~4%以上，是很好的投資標的。

不過，對於台股何時再過高，或是高點是否高於11,000點？張錫表示，並未對此設限。至於過高點的時間點，張錫認為，很快就會看到。是否第4季就會看到過高點？張錫不置可否。

台股台積電高殖利率
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