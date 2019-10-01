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元大證投資先生期貨交易功能 強勢上線

2019-10-01 12:05經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

元大證券深耕Fintech領域多年，於去（2018）年推出劃時代選股下單APP「投資先生」，上市屆滿一年，深獲市場投資人好評。元大證券精益求精，於即日起「投資先生APP」提供更多元交易商品服務，不僅可交易國內期貨、選擇權，更支援海外共12間期貨交易所的指數商品交易，是市面少見提供海外選擇權交易服務的行動平台，顯示元大證券在優化行動交易平台的努力是有目共睹的。

元大證券更將於10月推出回饋活動，於「投資先生APP」下單成交，送最高新台幣500元限量全家禮券。

元大證券表示，為提供投資人最專業且優質的數位金融服務，「投資先生APP」依據客戶使用的數據統計與分析，平均每兩個月即進行功能優化。其中以動線流暢、量身打造、快速下單三大特點備受投資人喜愛。投資先生因圖示及資料皆可點擊至相關資料，不需要再層層點擊，動線流暢大受客戶讚賞。

此外，投資先生可依照客戶不同的投資習性，開放設定「首頁捷徑及報價欄位」等欄位，讓客戶能『量身打造』專屬自己的交易APP；最後，投資先生於下單頁面可秒速切換台股、複委託、期權等商品，同時可直接查詢個股損益等資訊，獲得經濟部智慧財產局專利肯定的下單頁面設計，也讓投資先生的『快速下單』深得客戶好評！

「投資先生APP」推出屆滿一年，屢屢獲獎，陸續獲得數位時代「2019創新商務獎-最佳產品創新」銅獎、第十六屆「國家品牌玉山獎-最佳產品獎」之肯定外，更勇奪第十五屆證券暨期貨界之最高榮譽「金彝獎-傑出金融創新獎」，顯見元大證券在數位金融領域中投注的用心與優異成果。「投資先生」為感謝廣大投資人的支持與愛護，10月推出感恩回饋活動，首次於「投資先生APP」下單成交，可獲得最高新台幣500元的限量全家禮券。活動詳情請上元大證券官網查詢。

元大APP新台幣
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