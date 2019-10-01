元富證券辦尋找潛力股競賽 最高獎金10萬元

2019-10-01 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



元富證券為培育年輕人養成正確投資觀念，特舉辦「元富盃尋找潛力股競賽」，邀請全台大專院校學生撰寫研究報告，尋找出2020年具發展潛力個股，並提供最高獎金10萬元，期盼加深青年學子對於股票市場的認識，並強化年輕人投資理財風氣，進而吸引更多青年投入資本市場。

元富證券總經理李明輝表示，元富有感於現今台股投資年齡偏高，為吸引年輕人進入資本市場，除了過去曾獨家開發了「小資零股理財平台」，降低青年小資族投資門檻，元富持續思考促進年輕人參與股票投資，以及養成股票投資理財的可能。

這次元富舉辦「元富盃尋找潛力股競賽」，透過全台47家分公司進入校園拜訪宣傳，便是希望藉此拉近券商與年輕人的距離，並藉由學生撰寫股票研究報告形式尋找出2020年會上漲的個股，以精進年輕人對於資本市場的認識，元富期盼提供優秀青年學子證明自己的機會，以提升對於股票投資理財的興趣。

「元富盃尋找潛力股競賽」採初選、複選、決賽三階段進行，初選報名交件至元富全台任一分公司，由分公司經理人進行評分篩選；複選由元富投顧分析師團隊進行評選，預計選出16名學生進入決選；決選於11月30日進行，入選的學生須至現場進行簡報分享，並由元富投顧分析師擔任裁判評分講評。

第一名將獨得獎金10萬元、第二名5萬元、第三名1萬元，並將選出8名佳作各獲得5千元，而且更能獲得至元富優先就業機會，及早進入券商一展長才。此外，所有參賽者本人於一年內在元富證券之交易，更享有手續費28折優惠，即日起至10月18日開放報名交件，歡迎喜愛股票投資的大專院校學生踴躍參賽挑戰，詳情請上元富證券官網查詢。