台積電反擊 陸行之：格芯IPO前混水摸魚 絕對不會好過

2019-10-01 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



台積電大動作對格芯提起侵權反擊，態度堅定已準備好在法庭上迎戰，將成功捍衛公司的聲譽。業界看待此事，多認為台積電有憑有據、準備充足，對格芯及外界是態度是硬軟兼備。昔日外資天王分析師陸行之也在臉書貼文指，格芯想在IPO前混水摸魚，技術差一截，竟然敢惹老大哥來送死，格芯絕對不會好過。

沈靜一個月後，台積電對格芯終於做出反擊，業界指出，從台積電發出聲明稿可看出，台積電在證據蒐集已準備充分之下，反擊鏗鏘有力、有憑有據，且提出25項專利侵權告訴僅是一小部分，言下之意，還有很多武器沒拿出來用，警告威嚇對手意味濃厚。

另外，台積電也提出所有技術自主研發，非依賴第三方的技術移轉，無侵權一事，並細數台積電對全球科技產業及創造經濟價值影響力，對外塑造企業貢獻社會有利形象，相信台積電可順利打贏此一役。

對台積電研究多年陸行之指出，台積電還是太被動了，國人的美德，就是會被欺負。如今台積電對格芯提出禁制生產及銷售令，絕對讓格芯不會好過，但格芯買了很多IBM Microelectronics的技術，應該也不能算是省油的燈，台積電要贏，還是要花點心思，難得可以看到台灣最強的公司打國際專利侵權官司，肯定是精彩好戲。

業界也認為，格芯侵權提告表面看是為專利而來，實則是商業競爭手段，也因此，台積電特別點出，技術並非全貌，贏得客戶信任方能成功。挑明格芯不是輸在製程節點落後，而是客戶信賴與供應鏈支持。