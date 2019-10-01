小摩喊買五大蘋概股 玉晶光目標價630元

2019-10-01 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



摩根大通上調新款iPhone出貨，在喊買大立光（3008）外，並一口氣喊買台積電、玉晶光、鴻海、穩懋等四家台廠，其中，玉晶光還加發個股報告，看好iPhone 11系列、2020年iPhone SE2鏡頭升級共同帶動，玉晶光今、明年挑戰賺二到三個股本，目標價由600元上調到630元。

摩根大通是首家、也是唯一追蹤並喊買玉晶光的外資，科技產業分析師楊維倫在花旗時就力挺大立光，到小摩進一步擴大追蹤「鏡頭二哥」玉晶光，認為台股「雙光」是iPhone升級的大贏家。

楊維倫指出，摩根大通最新將下半年新款和整體iPhone出貨預測，拉高到7,400萬支及1.19億支，2020年全體iPhone出貨預測也調高到1.98億支，玉晶光打入iPhone 11概念股外，也將拿下明年iPhone訂單，受惠表現可期。

根據他調整後的出貨預測，玉晶光第3、4季營收將比原本預估的數字增加8%、13%，分別達到50億元和35億元，比去年3、4季成長111%、66%。

楊維倫表示，他還看好玉晶光下半年毛利率成長，因為新機的鏡頭單價更高，預期玉晶光3、4季毛利率挑戰44.6%、43.1%。

更長線在2020年蘋果產品上，小摩預測玉晶光打入iPhone SE2和兩款iPad鏡頭，目前推測iPhone SE2的後鏡頭為單鏡頭，前鏡頭採自拍專用模組，沒有Face ID，iPad則預期後鏡頭為雙鏡頭加上ToF，前鏡頭也有自拍功能；推算玉晶光主力產品線收入將在明年1、2季成長126%、56%。

此外，楊維倫也看好明年華為手機出貨成長有利玉晶光，另方面是玉晶光最近正向下一代的iPhone送樣7P鏡頭，若進展符合預期，還會展現更高成長。