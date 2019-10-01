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亞系外資 上修廣達目標價

2019-10-01 11:01經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

看好雲端市場，廣達近年重押伺服器產業，並將領域拓展至AI（人工智慧）、5G等業務，惟亞系外資指出，在轉型過渡期間，廣達仍面臨競爭對手壓力及新產品未來不確定性，但仍將目標價從55元上修至56元，評等維持「中立」。廣達今（1）日股價開高走低，早盤最高來到57.7元，惟盤中在平盤上下震盪，但股價仍高於亞系外資目標價56元。

廣達近年持續產品多元化策略，從全球NB代工龍頭走向以伺服器、穿戴裝置及筆電等三大業務為主的型態。其中，廣達最為看好伺服器業務，儘管今年伺服器產業命途多舛，預估整體產業年比僅個位數成長甚至持平，但廣達仍重申今年有雙位數成長空間。

據研調機構IDC數據顯示，今年第二季廣達在全球NB代工出貨量佔21%，僅次於仁寶31%。相較廣達十年前的NB佔比營收達八成，現已降至五成。相反，穿戴裝置、伺服器等新業務目前已佔廣達營收35至40%。

在中美貿易戰部分，廣達大幅回台擴充產能，主要以高階伺服器代工業務為主，其次則為少量NB製造。長遠來看，廣達考慮將部分中低階消費性電子產品移至東南亞生產。

總體而言，廣達正透過改善產品組合及生產基地多元化實現長期成長。惟亞外資認為，在轉型過渡期間，廣達仍面臨競爭對手壓力及新產品未來不確定性。

外資認為，廣達主要產品都承受競爭壓力，包含仁寶（2324）在NB、穿戴設備方面與其交鋒，鴻海（2317）與廣達搶奪MacBook訂單，伺服器則有緯創集團旗下緯穎（6669）競爭；此外，廣達的穿戴裝置獲利能力不穩定，資料中心近期前景也仍有不確定性。

廣達今年8月營收918.68億元，月增10.7%，年減7.5%，今年前八月營收為6,419.34億元，年增3.9%。廣達8月筆電出貨量300萬台，較7月的280萬台成長。不過，今年前八月筆電出貨量，衰退11%。

廣達
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