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iPhone11需求優於預期 外資調高玉晶光目標價至630元

2019-10-01 11:00經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

蘋果iPhone11系列新機開賣，美系外資最新報告表示，受惠於iPhone11系列需求優於預期，挹注玉晶光(3406)下半年來自蘋果的鏡頭訂單，決定調高目標價，由600元調高至630元，重申加碼評等，同時也上調今年第3季、第4季營收，還有今明年的獲利預估；玉晶光今(1)日股價帶量上揚，早盤衝高至440.5元，盤中漲幅逾4%。

美系外資調高今明年iPhone出貨預估，分別由1.8億支、1.95億支調高至1.86億支、1.98億支；美系外資表示，在iPhone 11需求優於預期下，玉晶光將受惠，調高第3季及第4季營收預估，調幅分別為8%、13%；毛利率也同步調高，預估第3季及第4季毛利率分別達44.6%、43.1%，較去年同期36~38%優，主要是受惠於良率更好，且產品組合更佳。

美系外資表示，在新iPhone SE2預計明年上半年發表、加上兩款新iPads with camera鏡頭升級 明年下半年iPhone相機質量提升下，預估玉晶光明年上半年季節因素的影響將可以克服，下半年則獲得更多iPhone鏡頭訂單。

美系外資調高玉晶光今年及明年獲利預估，幅度分別達11%及16%，每股盈餘調幅分別為8%及6%，雖然第4季有10%新股稀釋，仍調高目標價，由600元調高至630元，重申加碼評等。

玉晶光今日以429元開高後走高，盤中衝達440.5元，盤中漲幅4.38%；另外，股王大立光也是上漲攻勢，早盤以4,540元開高，一度衝高至4,595元，盤中漲幅2.24%。

iPhone玉晶光
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