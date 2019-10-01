大盤開紅激勵 和鑫早盤帶量揚

2019-10-01 09:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



觸控感應器廠和鑫（3049）今日受惠台股強勢開盤，股價擺脫近期頹勢、帶量上攻，盤中最高一度漲至14.25元。籌碼面部分，外資連七賣，投信連兩賣，自營商轉買為賣；三大法人同步作空，持股比例下滑到9.59%，為近一個月低點。

和鑫今年在OLED面板需求暢旺帶動下，上半年每股純益（EPS）0.71元，遠優於去年同期的0.08元；累計今年前八個月合併營收29.17億元，年增41.7%。和鑫目前四條產線滿載，加上今年5月起開始認列謙商旅營收，多引擎推動，可望使全年業績更勝去年。