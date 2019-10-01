併購旭申...智伸科股價攻漲停 20分鐘成交量達1675張

2019-10-01 09:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



智伸科為強化公司未來產品組合的完整性、擴大營運規模以提升營運效率及增強市場競爭力，發行新股併購旭申公司，由於競爭力提升，該公司一開盤股價一度漲停來到165元，20分鐘成交量達1675張。報系資料照 分享 facebook

智伸科(4551)為強化公司未來產品組合的完整性、擴大營運規模以提升營運效率及增強市場競爭力，發行新股併購旭申公司，由於競爭力提升，該公司今天一開盤股價一度攻上漲停，來到165元，20分鐘成交量達1675張。

智伸科昨天召開董事會，通過將旭申國際科技(Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.)納為100%持股子公司，換股比例為旭申普通股每1.25股換取智伸科普通股1股，合計發行新股約2.4億股，換股基準日暫定為109年1月31日。

法人認為，智伸科及旭申國際皆為國際著名的精密金屬零件之加工業者，旭申主要經營項目為汽車零件變速箱扭力轉換器、電動汽車關鍵零組件、高端重機避震器高階零件、3C產品、工業設備等精密金屬零件之研發、產製與銷售，兩家公司合併後，營運效益會更顯注，今天股價也攻上漲停。

智伸科累計2019年上半年合併營收為新台幣23.31億元，稅後淨利3.06億元、稅後每股盈餘 3.73元，分別較去年同期成長6.52%、30.325、30.42%。法人看好，該公司在汽車及醫療事業部營運齊步放大，以及近年來積極新產品汰換舊產品、費用良好控管、產線良率提升及產能配置優化等的策略執行下，效益會逐步顯示在營收、獲利上。

智伸科(4551)為強化公司未來產品組合的完整性、擴大營運規模以提升營運效率及增強市場競爭力，發行新股併購旭申公司，由於競爭力提升，該公司今天一開盤股價一度攻上漲停，來到165元，20分鐘成交量達1675張。

智伸科昨天召開董事會，通過將旭申國際科技(Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.)納為100%持股子公司，換股比例為旭申普通股每1.25股換取智伸科普通股1股，合計發行新股約2.4億股，換股基準日暫定為109年1月31日。

法人認為，智伸科及旭申國際皆為國際著名的精密金屬零件之加工業者，旭申主要經營項目為汽車零件變速箱扭力轉換器、電動汽車關鍵零組件、高端重機避震器高階零件、3C產品、工業設備等精密金屬零件之研發、產製與銷售，兩家公司合併後，營運效益會更顯注，今天股價也攻上漲停。

智伸科累計2019年上半年合併營收為新台幣23.31億元，稅後淨利3.06億元、稅後每股盈餘 3.73元，分別較去年同期成長6.52%、30.325、30.42%。法人看好，該公司在汽車及醫療事業部營運齊步放大，以及近年來積極新產品汰換舊產品、費用良好控管、產線良率提升及產能配置優化等的策略執行下，效益會逐步顯示在營收、獲利上。