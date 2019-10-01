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台積電股價飆上276元、市值衝7.15兆 雙創新高

2019-10-01 09:37經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電股價早盤跳空開高走高，衝達276元，市值飆上7.15兆元，雙雙續創歷史新高...
台積電股價早盤跳空開高走高，衝達276元，市值飆上7.15兆元，雙雙續創歷史新高。路透
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台積電(2330)在外資喊買及基本面看好下，股價衝上歷史新高，統計第3季外資買超台積電13萬8,602張，加上今(1)日一早就宣布發對格羅方德提出多項法律訴訟，股價早盤跳空開高走高，衝達276元，市值飆上7.15兆元，雙雙續創歷史新高。

外資第3季以來合計賣超台股442.32億元，但是台積電則是買超居多，合計買超13萬8,602張，另外，投信第3季也是買超台積電，合計買超13,718張，但自營商則是賣超8,634張，合計第3季三大法人買超台積電14萬3,686張，台積電股價創下歷史新高，第3季漲幅達13.81%。

台積電8月合併營收1,061.18億元，月增25.2%，年增16.5%，創下歷史新高，累計前8月合併營收6,505.78億元，年增0.6%；法人預估9月營收可能微幅下滑，但第3季營收可望優於財測，且再創單季歷史新高，全年合併營收連續2年站穩兆元以上，外資更進一步看好第4季營運。

台積電預估第3季財測合併營收91~92億美元，以新台幣31元兌1美元計算，新台幣營收約2,821~2,852億元，季增17.05~18.34%；第3季毛利率46~48%，季增3~5個百分點；第3季營益率35~37%，季增3.3~5.3個百分點。

台積電今日一早就宣布針對格格羅方德的訴訟，將全力捍衛，9 月30 日在美國、德國及新加坡三地對格羅方德及其子公司提出多項法律訴訟，控告格羅方德侵犯台積公司40 奈米、28 奈米、22 奈米、14 奈米、以及12 奈米等製程25 項專利。

台積電要求法院核發禁制令，禁止格羅方德生產及銷售侵權之半導體產品，亦對格羅方德非法使用台積公司半導體技術與銷售侵權產品之行為尋求實質性的損害賠償。

台積電強調，已準備好在法庭上迎戰，也將成功捍衛公司的聲譽、龐大的投資、技術的創新與領先地位、公司的客戶、及全世界的消費者。台積電深具信心將會持續成功成為半導體製造首選，推動先進技術發展，且協助客戶釋放創新，以進一步支援行動裝置、5G、人工智慧、物聯網、高效能運算、自駕車以及全球其他產業的廣泛應用。

台積電早盤以273元開高後再向上衝高，盤中衝達276元，上漲4元，市值衝上7兆1,567.9億元，雙雙續創歷史新高。

台積電營收

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