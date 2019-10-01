蘋果新機銷售佳、費半勁揚 台股開高大漲逾百點

2019-10-01 09:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美股四大指數全數收漲，由於蘋果CEO稱蘋果新機iPhone 11銷售開局強勁，摩根大通並上調出貨量預測，蘋果昨日股價大漲逾2%，激勵費半指數走勢強勁，並帶動台股以高點10855.60點開出，在台積電、大立光等蘋概股的帶動下，指數大漲近百點，並一舉飛躍10,900點，並收復五日、十日均線。

iOS11之後，iPhone舊換新資料移轉超簡單。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook

由於消息指出白宮考慮限制美對中投資，且有意使中企由美國證券交易所除牌下市，使得上周五美股盤中出現恐慌性賣壓；加上美光財測黯淡股價下挫，拖累半導體股全面走低。不過隨美國財政部與白宮貿易顧問均相繼澄清，限制美對中投資為假新聞，而提振整體股市跌幅收斂，四大指數周一收漲。

昨日美股道瓊上漲96.58點或0.36%，收26916.83點。那斯達克指數上漲59.71點或0.75%，收7999.34點。標普500指數上漲14.95點，或0.50%，收2976.74點。費城半導體指數上漲15.88點或1.03%，收1558.75點。

上周五台股籌碼面部分，三大法人合計賣超13.64億元。其中外資買超22.35億元，投信賣超6.43億元，自營商賣超29.58億元。資券變化方面，融資減7.51億元，融資餘額為1326.51億元，融劵減0.85萬張，融券餘額為78.35萬張。外資台指期部位，多單加碼2708口，淨多單部位52571口，借券賣出金額為 32.4 億元。

法人指出，上周五台股雖因台積電ADR大漲帶動指數開高，但盤面結帳賣壓強烈，電子類股買氣不振暨亞洲股市集體下挫，拖累指數終場再度翻黑作收。考量川普彈劾案恐拖累近期國際股市氣氛，且台股技術面短線走勢偏弱，指數恐進入區間震盪，應選股不選市，避免追高操作。