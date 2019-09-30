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外資9月最愛台積電、緯創 10月行情多頭聚焦點

2019-09-30 21:58經濟日報 記者周克威╱即時報導

外資9月在美中貿易戰出現和緩訊號、歐美等全球主要央行陸續降息中，一舉加碼台股近00億元，寫下2016年7月以來的單月買超新高，買盤主要集中在第3季業績成長無虞的晶圓代工、記憶體、金融等族群上，包括台積電、緯創等個股，將點火光輝的台股10月行情。

外資8月在美中貿易戰雙方關稅報復動作不斷下，再加上MSCI宣布調降台股權重衝擊，全月賣超1,212億元，是繼5月賣超1,449億元後，今年第二大單月賣超；但9月在三大利多帶動下，包括：一、美國聯準會、歐洲央行宣布降息；二、美中決定10月將舉行高階會談，總統川普表示，美中貿易協議可能比預期更早達成。

三、蘋果新機價格策略成功，華為、三星機皇相繼登場，市場預期台積電下半年營收將較上半年大增32%，為10年以來首見成長三成以上的好成績中，吸引外資買盤大舉回流，單月買超達897億元，是26個月以來最大單月買超金額，當中全月買超逾3萬張的個股，包括台積電、緯創、南亞科、新光金、台新金、聯電、上海商銀等。

買超排名第一的台積電，市場預期全年營收1.051兆元，年成長1.91%，毛利率45.49%，每股盈餘（EPS）12.82元，預估2020年營收將再成長8.9%，EPS約14.85元；台積電營運谷底已於今年第1季出現，預期下半年成長性將可恢復，由於在高階製程生產技術領先優勢持續，產業龍頭地位難以撼動，2019年配息有望將逾10元。

緯創方面，分析師指出，積極朝Non-PC領域發展，效益將陸續顯現，營益率可望較過去數年提升，營運重拾動能。

新光金方面，法人機構預估2019年在債券資本利得挹注下，稅後淨利182億元，年增87%，EPS 1.5元；由於新壽加碼高殖利率個股，且擴大國外固定收益配置，加上負債成本持續下降，2019年避險前經常性利差可望維持正數。

市場專家指出，由於此次台積電等法說會內容在蘋果、華為等新機拉貨效應中，值得市場期待，加上歷年光輝十月行情都有表現，因此，預測今年行情的高點有望挑戰11,097的今年新高、甚至來到11,100點，下檔則在季線10,700點。

台積電台股

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