高配息才吸金？熱門債券ETF配息率3-5％為主流

2019-09-30 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣投資人追求穩定收益，是近年債券ETF成長動力之一；在政策引導和業界推廣下，今年債券ETF的自然人受益人大成長，其中有別於市場認為「高配息」才吸金，熱門債券ETF的配息率多集中在3-5%。

目前債券ETF規模達到1.1兆元，在今年倍增的表現遠比境內外債券基金來得大，部分市場人士因此解讀，債券ETF瓜分主動式基金的吸引力，不過從投資人接受狀況來看，大多是息率中間或更低的ETF吸金，反而貼近股息型ETF的趨勢（以4-6%產品最吸金），仍不同於高配息見長的主動型債券基金。

投信投顧公會統計至8月底，以自然人受益人最多、足以表彰最高人氣的債券ETF排行榜觀察，第一名是掛牌最久的元大美債20年，受益人達4,655人，其次是同為公債類的富邦美債7-10年有1,726人，第三元大AAA至A公司債為投資等級債、吸引了1,701名散戶投資。

第四到12名，還有富邦美債20年有1,266人、元大投資級公司債1,140人、富邦中國政策債936人、富邦美債1-3年911人、元大10年IG醫療債718人、台新JPM新興債708人、元大10年IG電能債639人、元大10年IG銀行債625人，以及國泰投資級公司債599人等。

這12檔高人氣ETF中，公債類占到四檔，美元計價投資級債有六檔，新興債的富邦中國政策債和台新JPM新興債有兩檔；而受美債殖利率陡降，不論美債或美元計價公司債配息率已多不及4%，即使中國國債／政金債和新興債也在3-5%左右。

從散戶投資分布來看，債券基金息率較低，不見得沒市場，以美國公債來說，雖然長債殖利率徘徊1.5-2%，但這類債券也兼具高流動性、高安全度和低波動、低違約率等「雙高雙低」優勢，加上掛牌於台股的ETF，隨時能交易、配息更靈活，不少尋求穩健收益的投資人仍買單。

業者分析，許多債券ETF交易人為年紀較長的股民，或為長期資產配置做打算，並不排斥息率較低的收益產品，這類投資人更關切的是配息穩不穩、債券會不會違約，也有興趣了解債券投資的本質和目的，逐漸躍居債券ETF散戶的主力。