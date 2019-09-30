高配息才吸金？熱門債券ETF配息率3-5％為主流
台灣投資人追求穩定收益，是近年債券ETF成長動力之一；在政策引導和業界推廣下，今年債券ETF的自然人受益人大成長，其中有別於市場認為「高配息」才吸金，熱門債券ETF的配息率多集中在3-5%。
目前債券ETF規模達到1.1兆元，在今年倍增的表現遠比境內外債券基金來得大，部分市場人士因此解讀，債券ETF瓜分主動式基金的吸引力，不過從投資人接受狀況來看，大多是息率中間或更低的ETF吸金，反而貼近股息型ETF的趨勢（以4-6%產品最吸金），仍不同於高配息見長的主動型債券基金。
投信投顧公會統計至8月底，以自然人受益人最多、足以表彰最高人氣的債券ETF排行榜觀察，第一名是掛牌最久的元大美債20年，受益人達4,655人，其次是同為公債類的富邦美債7-10年有1,726人，第三元大AAA至A公司債為投資等級債、吸引了1,701名散戶投資。
第四到12名，還有富邦美債20年有1,266人、元大投資級公司債1,140人、富邦中國政策債936人、富邦美債1-3年911人、元大10年IG醫療債718人、台新JPM新興債708人、元大10年IG電能債639人、元大10年IG銀行債625人，以及國泰投資級公司債599人等。
這12檔高人氣ETF中，公債類占到四檔，美元計價投資級債有六檔，新興債的富邦中國政策債和台新JPM新興債有兩檔；而受美債殖利率陡降，不論美債或美元計價公司債配息率已多不及4%，即使中國國債／政金債和新興債也在3-5%左右。
從散戶投資分布來看，債券基金息率較低，不見得沒市場，以美國公債來說，雖然長債殖利率徘徊1.5-2%，但這類債券也兼具高流動性、高安全度和低波動、低違約率等「雙高雙低」優勢，加上掛牌於台股的ETF，隨時能交易、配息更靈活，不少尋求穩健收益的投資人仍買單。
業者分析，許多債券ETF交易人為年紀較長的股民，或為長期資產配置做打算，並不排斥息率較低的收益產品，這類投資人更關切的是配息穩不穩、債券會不會違約，也有興趣了解債券投資的本質和目的，逐漸躍居債券ETF散戶的主力。
另外值得注意，上述熱門債券ETF也以較早切入發行、可與金控集團或有廣大股民的證券通路合作的元大和富邦投信產品為主，裏頭元大醫療債、電能債、以及銀行債為市面上首檔訴求搭配起來可達到「月配息」目標的ETF組合，此種設計也頗受青睞。
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