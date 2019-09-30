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智伸科併旭申 打入特斯拉、BMW供應鏈

2019-09-30 12:37經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

智伸科宣布以2.4億元發行新股，被併公司旭譜將以每1.25股換取智伸科普通股 1...
智伸科宣布以2.4億元發行新股，被併公司旭譜將以每1.25股換取智伸科普通股 1股。 圖／聯合報系資料照片
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汽車動力與安全零組件廠智伸科，因併購案申請暫停交易，今天受颱風停班停課影響，股市休市一天，但智伸科仍如期宣布併購重訊。智伸科今（ 30）日宣布以2.4億元發行新股，被併公司旭申將以每1.25股換取智伸科普通股1股。

智伸科指出，旭申的產品與客戶和智伸科具有互補的特性，而且旭申在傳動系統部分並有相當高階的表現，除了從一開始就是特斯拉的傳統系統供應廠，加包括透過ZF、HILITE集團供應給BMW、飛雅特與克萊斯勒。未來兩家公司將透過產能互補與客戶資源分享，有效擴展市場與產品，明年起可發揮更大綜效。

智伸科說明，為強化公司未來產品組合的完整性、擴大營運規模 以提升營運效率及增強市場競爭力，於108年9月30日召開董事會，會中決議通過 股份受讓案，將旭申國際科技股份有限公司(簡稱旭申)納為100%持股子公司，換股比例為旭申普通股每1.25 股換取智伸科普通股1股，合計發行新股約24,000仟股，將提報股東會通過及主管機關核准，換股基準日暫定為109年1月31日。

智伸科指出，旭申的產品與客戶和智伸科具有互補的特性，而且旭申在傳動系統部分並有相當高階的表現，除了從一開始就是特斯拉的傳統系統供應廠，加包括透過ZF、HILITE集團供應給BMW、飛雅特與克萊斯勒都是重要客戶。未來兩家公司將可透過產能互補與客戶資源的分享，有效擴展市場與產品，並預期在明年起發揮更大的綜效。

智伸科目前主要從事汽車煞車安全系統、燃油噴嘴系統、傳動系統、轉向 系統、溫控系統、醫療器械、半導體設備流量控制系統、雲端及高容量硬碟精密 零件等精密金屬零件之研發、產製與銷售。

旭申主要經營項目為汽車零件變速箱 扭力轉換器、電動汽車關鍵零組件、高端重機避震器高階零件、3C產品、工業 設備等精密金屬零件之研發、產製與銷售。

智伸科及旭申國際皆為國際著名之精 密金屬零件之加工業者，重要客戶皆為行業中的頂尖指標，其中智伸科主要營運據點位於中國浙江嘉善與廣東東莞，而旭申營運據點位於台灣桃園市楊梅區。

智伸科併購

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