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專家看台股第四季 短線遇壓 後市仍可回溫

2019-09-30 10:00經濟日報 記者黃力／台北報導

台股加權指數來到「萬一」關卡前持續震盪，盤整半月後於上周跌破5、10日均線，尋求下檔月線支撐，法人表示，指數漲至今年相對高點，短線上將持續遇壓，後市等營收公布，釋出基本面利多，以及國際政經消息、股市表現穩定，帶動台股行情回溫，重新挑戰新高。

大盤指數9月上漲211點，漲幅1.9%；三大法人買超747億元，當中，外資買超897億元，操作偏多，持續回補8月賣超的1,212億元。

元富投顧總經理鄭文賢說，除了依主計處預估，台灣下半年經濟成長率穩定向上，使台股有基本面支撐之外，台股也受惠全球央行資金寬鬆政策下的大環境，以及在選戰熱絡期的政策利多。

雖然美中貿易戰雖然仍充滿不確定性，但繼續協商的機率大，台股拉回幅度不致太大，投資人可專注在產業面的變化及個股的選擇，仍有獲利機會。

宏遠投顧副總陳國清分析，近期台股大盤最高來到10,971點，電子股挑大梁，大有挑戰萬一的機會，但是，受到美股漲多碰到前波高點及美中貿易談判的影響，電子股股價衝高後就出現大幅回檔休息，使得台股大盤暫時無緣強渡萬一關卡且有漲多拉回的情況。

盤面上，電子股的漲多回檔修正的壓力可能較大，不過，此時股價基期及本益比較低的績優傳產股及生技股的適時接棒，或可抵銷電子股股價漲多回檔帶衰台股大盤的壓力；再來，藉由台股類股輪動及重新整軍之後，或許未來台股大盤還有再往上攻堅的機會。

群益投顧副總曾炎裕說，短線指數可能下探支撐，不過，選舉行情經驗顯示，選前60到20天股市可望上漲或維持相對強勢，代表若美股沒有崩跌外資狂賣，台股指數不會連續性下跌，而且台積電展望樂觀，代表大盤指數修正壓力可控制。

操作上，建議觀察9月營收持續成長者，相關個股可望在營收公布前維持短線強勢格局，而高檔震盪破月線者代表技術面轉弱，建議逢高調節，另外，在輪動格局下，須留意落後補漲股在爆量換手價位的支撐力道。

台股美股外資台積電電子股台股指數

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