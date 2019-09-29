台股10,800點保衛戰 聚焦「利基型成長股」

2019-09-29 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股周線翻黑，上演10,800點保衛戰；法人表示，「萬一（11,000點）」久攻不下，短線震盪難免，但觀察各產業中，不乏具成長性與競爭優勢的優質公司，投資人可伺機布局「利基型成長股」，享受資本利得漲升契機。

受到近期國際股市回檔，加上季底結算影響，台股周線連五周收紅後，上周首度收黑。

富蘭克林華美投信表示，台股受到美股漲多拉回與季底結帳影響，多數個股修正整理，僅少數權值股具支撐，研判大盤漲多修正後，第4季將持續整理格局。

富蘭克林華美投信表示，目前消息面偏多，國內經濟基本面尚佳、傳統消費旺季因素以及即將到來的總統大選，這些有利於大盤第4季仍整理偏多。

而短線上重新挑戰11,000點關卡不成，面臨關卡前再度高檔震盪，指數拉回整理，釋放先前漲多賣壓，後續仍需觀察買盤與市場消息面變化，建議於整理後持續布局。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪表示，台股具基本面與籌碼面支撐，操作宜採個股汰弱擇強，選股不選市。加權指數再度屆臨前波高點，近一周漲多拉回，研判第4季仍是區間整理。

中長線上，台灣實質經濟數據公布好壞不一，雖景氣尚未出現衰退跡象，但仍應留意市場變化、關注經濟基本面與景氣方向。

台新投顧副總黃文清指出，觀察當前各產業中，仍不乏具成長性與競爭優勢的優質公司，營運持續成長，凸顯透過由下而上的選股策略，即便在景氣不確定的環境下，仍能從中找到鑽石好股。

接下來有利基故事、市占率提升、產品線擴充與獲利成長動能延續至明年的趨勢成長股，預計將會成為盤面焦點，建議以選股代替選市、成長優於價值的操作，伺機分批布局。

例如大立光、鈊象、豐泰、碩天、邦特、誠品生活、智冠、寶成、傳奇等，今年上半年每股稅後純益（EPS ）在1元以上，且前八月營收較去年同期年增超過一成、近五個交易日股價強勢抗震。

黃文清強調，現階段在台股盤勢多空震盪之際，投資人可以趁著指數整理的同時，布局「利基型成長股」，等待個股波段行情啟動。

展望盤勢，法人指出，本周台股將開始公告8月營收，將為個股帶來反彈機會，預期指數將在10,700點至10,900點之間區間盤整。