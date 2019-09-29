基富通好享退基金初步檢驗：操盤團隊最愛的台股基金

2019-09-29 15:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



基富通「好享退」全民退休投資專案九檔基金出列，統計顯示，已申購的多數投資人都偏好積極類型基金。這些基金成立時間雖然仍短，只有一、兩個月，但就成立以來的績效來說，積極型基金領先，再來是穩健型基金，然後是保守型基金。

好享退這九檔基金分別由安聯、群益及國泰三家投信公司推出，各有積極、穩健及保守類型可供選擇。安聯投信與群益投信都推出目標風險類型基金，從基金名稱就可以知道目標族群；國泰投信則推出目標日期型基金，分別為2029年、2039年及2049年到期，分別適合保守、穩健及積極型投資人。

如果以三檔積極型基金相比較，近一個月來的績效差距不大，彼此相差不到0.5個百分點，國泰泰享退系列2049目標日期組合基金略微領先；就規模來看，則是群益全民成長樂退組合基金人氣最高。

這三檔積極基金都有台股基金部位，到8月底，群益全民成長樂退組合基金最愛元大台高息低波ETF，持有比重占基金的6.8%；在國泰與安聯的這兩檔基金中，則都偏好安聯台灣科技基金，比重各占4.98%及3.75%。

這三檔積極型基金的美股部位仍然最多，以安聯的基金最「主動」，比重最高的前三檔子基金都是主動操盤基金，都超過一成，依次為PIMCO美國股票增益基金、富達歐洲動能基金A股（美元避險）、美盛凱利美國大型公司成長基金。

相形之下，國泰的積極型基金最「被動」，比重最高的前五檔子基金都是ETF，前三大依次為Vanguard標普500指數ETF（9%）、 Invesco納斯達克100指數ETF（7.9%）、 iShares Edge MSCI美國最小波動率ETF（7.2%）。

群益則偏愛全球、美股及台股的低波動ETF，前三大子基金依次為元大台高息低波ETF（6.8%）、全球 PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別（5.6%）、全球 PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級（3.9%）。到8月底為止，基金的債券部位約三成。

不過，要注意的是，這些基金都是陸續建立投資部位，到8月底時各基金都還有或多或少的現金，但就投資組合的架構來說，國泰泰享退系列2049目標日期組合基金的最高股票基金部位可達到95%，群益全民成長樂退組合基金、安聯四季成長組合基金的股票基金最高比重則都是八成。