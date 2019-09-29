親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

何韻詩現身挺港遊行 突遭人潑紅漆表情錯愕無奈

輕颱米塔周一影響最大會放颱風假？吳德榮這樣說

基富通好享退基金初步檢驗：操盤團隊最愛的台股基金

2019-09-29 15:42經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

基富通「好享退」全民退休投資專案九檔基金出列，統計顯示，已申購的多數投資人都偏好積極類型基金。這些基金成立時間雖然仍短，只有一、兩個月，但就成立以來的績效來說，積極型基金領先，再來是穩健型基金，然後是保守型基金。

好享退這九檔基金分別由安聯、群益國泰三家投信公司推出，各有積極、穩健及保守類型可供選擇。安聯投信與群益投信都推出目標風險類型基金，從基金名稱就可以知道目標族群；國泰投信則推出目標日期型基金，分別為2029年、2039年及2049年到期，分別適合保守、穩健及積極型投資人。

如果以三檔積極型基金相比較，近一個月來的績效差距不大，彼此相差不到0.5個百分點，國泰泰享退系列2049目標日期組合基金略微領先；就規模來看，則是群益全民成長樂退組合基金人氣最高。

這三檔積極基金都有台股基金部位，到8月底，群益全民成長樂退組合基金最愛元大台高息低波ETF，持有比重占基金的6.8%；在國泰與安聯的這兩檔基金中，則都偏好安聯台灣科技基金，比重各占4.98%及3.75%。

這三檔積極型基金的美股部位仍然最多，以安聯的基金最「主動」，比重最高的前三檔子基金都是主動操盤基金，都超過一成，依次為PIMCO美國股票增益基金、富達歐洲動能基金A股（美元避險）、美盛凱利美國大型公司成長基金。

相形之下，國泰的積極型基金最「被動」，比重最高的前五檔子基金都是ETF，前三大依次為Vanguard標普500指數ETF（9%）、 Invesco納斯達克100指數ETF（7.9%）、 iShares Edge MSCI美國最小波動率ETF（7.2%）。

群益則偏愛全球、美股及台股的低波動ETF，前三大子基金依次為元大台高息低波ETF（6.8%）、全球 PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別（5.6%）、全球 PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級（3.9%）。到8月底為止，基金的債券部位約三成。

不過，要注意的是，這些基金都是陸續建立投資部位，到8月底時各基金都還有或多或少的現金，但就投資組合的架構來說，國泰泰享退系列2049目標日期組合基金的最高股票基金部位可達到95%，群益全民成長樂退組合基金、安聯四季成長組合基金的股票基金最高比重則都是八成。

ETF國泰群益

相關新聞

台股10月展望 這些類股看漲

2019-09-29 11:18

美光出貨將減 概念股警戒

2019-09-29 00:29

美光財報不如預期…費半重挫 台積ADR跌2%

2019-09-29 00:03

籌碼安定族群 穩中求勝

2019-09-28 23:58

90萬張增資股 將出籠

2019-09-28 23:57

台股高檔待風向 觀望轉濃

2019-09-29 13:21

技術指標／台股關前升壓 盯季線支撐

2019-09-29 13:20

KD呈線死亡交叉大盤恐遇修正 季線是重要關卡

2019-09-29 11:20

基富通慶生 推申購優惠

2019-09-29 00:17

飆股的故事／均華打進高通鏈 看旺到明年

2019-09-29 00:11

Q3台股擂台冠軍 大賺27%

2019-09-28 23:51

股海自由行／半導體、油價、東奧題材 聚光

2019-09-28 23:36

產業脈動／塑化明年埋2憂 PVC嘸驚

2019-09-28 15:20

台股一周／半導體族群相對強勢

2019-09-28 15:20

陸「去美化」確定 台廠誰受惠？

2019-09-28 15:20

就市論勢／半導體、伺服器 可留意

2019-09-26 23:58

就市論勢／鏡頭模組、無線耳機 靚

2019-09-25 23:38

10月5日補班 不開市

2019-09-25 22:42

就市論勢／PCB、伺服器 搭5G順風車

2019-09-24 23:25

就市論勢／運輸、食品 防禦力強

2019-09-23 23:46

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

16檔「急單報喜」概念股 衝刺旺季行情

2019-09-28 23:59

美光出貨將減 概念股警戒

2019-09-29 00:29

籌碼安定族群 穩中求勝

2019-09-28 23:58

亞太股臨會 將通過減資34%

2019-09-29 00:20

90萬張增資股 將出籠

2019-09-28 23:57

Q3台股擂台冠軍 大賺27%

2019-09-28 23:51

台股10月展望 這些類股看漲

2019-09-29 11:18

KD呈線死亡交叉大盤恐遇修正 季線是重要關卡

2019-09-29 11:20

飆股的故事／均華打進高通鏈 看旺到明年

2019-09-29 00:11

基富通慶生 推申購優惠

2019-09-29 00:17

台股一周／半導體族群相對強勢

2019-09-28 15:20

股海自由行／半導體、油價、東奧題材 聚光

2019-09-28 23:36

權證教戰／台積電與大盤 方向背離

2019-09-29 13:25

技術指標／台股關前升壓 盯季線支撐

2019-09-29 13:20

台股震盪趨堅機率高 法人樂觀看第4季行情

2019-09-29 12:03

台股高檔待風向 觀望轉濃

2019-09-29 13:21

從期貨看現貨／台指期法人多單護體 應不至大修正

2019-09-29 13:21

基富通好享退基金初步檢驗：操盤團隊最愛的台股基金

2019-09-29 15:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top