親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

恰恰引退／提耙提棒鞠躬 彭政閔留下的三個身影

美通過「台北法案」最新版本公布 文字大幅調整

KD呈線死亡交叉大盤恐遇修正 季線是重要關卡

2019-09-29 11:20經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

受到近期國際股市回檔，加上季底結算影響，台股面臨關卡壓力。分析師表示，從技術指標觀察，目前5日均線剛剛向下穿過10日均線，且KD指標同步呈線死亡交叉，將影響短線交易信心，加上均線乖離率的多方力道轉弱，台指期將遇到修正，由於籌碼多單水位高，季線將成為台指期重要的止跌關卡。

經歷上周市場上訊息的紛擾，使得全球股市面臨高檔震盪，特別是川普一直以來，在推特上的發言，通常具有某種程度上的影響，在美中貿易的談判過程中，漸漸的美國與中國達成共識的議題開始出現鈍化的結果。

分析師表示，從美股道瓊的走勢來看，美股三大指數位於高檔區，已無法經由美中提早達成共識的利多，出現令人激勵的表現，反爾是走勢有多頭竭盡的情況，高檔表現越走越低，同時觀察費半指數的k線圖，可以看出費半指數從4月以來出現高點之後，7月回檔再攻，雖然再創新高，但周K收盤無法有效站上，多方追價力道不出，於9月再次多方攻擊，挾帶著降息的利多，再創歷史新高，但也無法實質表態，帶出全球的領頭羊美國，進入高檔大區間震盪格局。

觀察台股盤勢由紅翻黑，明顯看出市場開始獲利了結。分析師表示，上周五利用台積電創下歷史新高的機會，順勢出脫漲多的強勢股，台指期受到的影響，無力收復周二的缺口，未來將持續引發賣壓浮現，高檔的壓力勢必增加。

從籌碼變化上，上周五外資在台積電的上漲帶動下，順勢加碼多單部位，只不過受到市場調節，抑制多單力道，整體外資淨多單水位維持在5萬口之上，尚能支撐台股行情，加上本土法人布局與外資同向，多單口數壓過空單，不至於讓台股出現大幅度修正。

台股台積電台指期

相關新聞

16檔「急單報喜」概念股 衝刺旺季行情

2019-09-28 23:59

台股10月展望 這些類股看漲

2019-09-29 11:18

美光出貨將減 概念股警戒

2019-09-29 00:29

美光財報不如預期…費半重挫 台積ADR跌2%

2019-09-29 00:03

籌碼安定族群 穩中求勝

2019-09-28 23:58

90萬張增資股 將出籠

2019-09-28 23:57

基富通慶生 推申購優惠

2019-09-29 00:17

飆股的故事／均華打進高通鏈 看旺到明年

2019-09-29 00:11

Q3台股擂台冠軍 大賺27%

2019-09-28 23:51

股海自由行／半導體、油價、東奧題材 聚光

2019-09-28 23:36

產業脈動／塑化明年埋2憂 PVC嘸驚

2019-09-28 15:20

台股一周／半導體族群相對強勢

2019-09-28 15:20

陸「去美化」確定 台廠誰受惠？

2019-09-28 15:20

就市論勢／半導體、伺服器 可留意

2019-09-26 23:58

就市論勢／鏡頭模組、無線耳機 靚

2019-09-25 23:38

10月5日補班 不開市

2019-09-25 22:42

就市論勢／PCB、伺服器 搭5G順風車

2019-09-24 23:25

就市論勢／運輸、食品 防禦力強

2019-09-23 23:46

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

16檔「急單報喜」概念股 衝刺旺季行情

2019-09-28 23:59

陸「去美化」確定 台廠誰受惠？

2019-09-28 15:20

美光出貨將減 概念股警戒

2019-09-29 00:29

籌碼安定族群 穩中求勝

2019-09-28 23:58

90萬張增資股 將出籠

2019-09-28 23:57

亞太股臨會 將通過減資34%

2019-09-29 00:20

Q3台股擂台冠軍 大賺27%

2019-09-28 23:51

產業脈動／塑化明年埋2憂 PVC嘸驚

2019-09-28 15:20

台股一周／半導體族群相對強勢

2019-09-28 15:20

飆股的故事／均華打進高通鏈 看旺到明年

2019-09-29 00:11

基富通慶生 推申購優惠

2019-09-29 00:17

期貨風向球／待指數回檔中期均線 再偏多布局

2019-09-28 15:20

股海自由行／半導體、油價、東奧題材 聚光

2019-09-28 23:36

KD呈線死亡交叉大盤恐遇修正 季線是重要關卡

2019-09-29 11:20

台股10月展望 這些類股看漲

2019-09-29 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top