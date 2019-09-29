KD呈線死亡交叉大盤恐遇修正 季線是重要關卡

2019-09-29 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



受到近期國際股市回檔，加上季底結算影響，台股面臨關卡壓力。分析師表示，從技術指標觀察，目前5日均線剛剛向下穿過10日均線，且KD指標同步呈線死亡交叉，將影響短線交易信心，加上均線乖離率的多方力道轉弱，台指期將遇到修正，由於籌碼多單水位高，季線將成為台指期重要的止跌關卡。

經歷上周市場上訊息的紛擾，使得全球股市面臨高檔震盪，特別是川普一直以來，在推特上的發言，通常具有某種程度上的影響，在美中貿易的談判過程中，漸漸的美國與中國達成共識的議題開始出現鈍化的結果。

分析師表示，從美股道瓊的走勢來看，美股三大指數位於高檔區，已無法經由美中提早達成共識的利多，出現令人激勵的表現，反爾是走勢有多頭竭盡的情況，高檔表現越走越低，同時觀察費半指數的k線圖，可以看出費半指數從4月以來出現高點之後，7月回檔再攻，雖然再創新高，但周K收盤無法有效站上，多方追價力道不出，於9月再次多方攻擊，挾帶著降息的利多，再創歷史新高，但也無法實質表態，帶出全球的領頭羊美國，進入高檔大區間震盪格局。

觀察台股盤勢由紅翻黑，明顯看出市場開始獲利了結。分析師表示，上周五利用台積電創下歷史新高的機會，順勢出脫漲多的強勢股，台指期受到的影響，無力收復周二的缺口，未來將持續引發賣壓浮現，高檔的壓力勢必增加。

從籌碼變化上，上周五外資在台積電的上漲帶動下，順勢加碼多單部位，只不過受到市場調節，抑制多單力道，整體外資淨多單水位維持在5萬口之上，尚能支撐台股行情，加上本土法人布局與外資同向，多單口數壓過空單，不至於讓台股出現大幅度修正。