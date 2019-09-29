台股10月展望 這些類股看漲

2019-09-29 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



時序已經進入第四季，展望台股第四季走勢，業績面表現出色，第四季進入旺季的如汽車零組件、冬季肉品、油脂相關的食品股、5G起飛後帶來大數據運算概況念、iPhone的超額銷售受惠業者及高殖利率相關個股可望於第四季引領風騷。

台股目前點位在10,800附近的相對高檔，台新投顧副總黃文清指出，雖產業面電子股有智慧型手機新機及5G題材、台股電子指數技術面維持強勢格局，中美貿易戰情勢亦可能於年底前有和談可能，外資也在9月回補台股，但貿易戰仍不是確定因素，未來進入深水區，總體經濟增長放緩越趨明顯，因此指數維持區間震盪格局，擇優做佈局。

另外，台股專家則認為，目前台股屬於10,200-11,000點大箱型整理，9月底短期投信作帳已告一段落，將造成小型股回檔，持續留意資金行情轉向，包括蘋果相關零組件、貿易轉單受惠，進入旺季電子產業，第四季進入銷售旺季的傳統產業及原物料有機會墊檔演出。

美中談判進度多空訊息、會造成台股震盪，電子股受到的影響會比傳產股大，第四季也是電子產業旺季，部分蘋果電子零組件營收表現將牽動股價走勢；整體而言，注意基期較低的蘋概股走勢。

針對個股的部分，黃文清進一步表示，長線看好美光概念股，DRAM庫存壓力已逐漸緩解，目前處季節性的旺季，包括消費型電子產品與手機需求將增加，加上伺服器需求回溫，DRAM跌幅將逐季縮減，庫存消化仍需時間，預估至到明年上半年才會達供需平衡。