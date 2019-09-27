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【即時短評】警政署一國兩制 彰化縣留不住警官

外資搶籌碼 台積電市值破七兆元

2019-09-27 22:43經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台積電業績看旺，在摩根大通等外資強力喊進下，國際資金今（27）日擴大買超台積電1.9萬張，創下今年第六大買超紀錄，激勵台積電股價強攻272元新高，市值更衝破7兆元；另為搶台積電籌碼，外資還啟動ETF、個股的換股大操作，推升持股比攀上77.99%，未來挑戰八成可期。

台積電大客戶拉貨，產能傳出爆滿，繼麥格理、里昂、花旗相繼推測股價有潛力攻300元，摩根大通目標價也喊上320元，一舉引爆國際熱錢情緒。

26日晚間，台積電先是ADR噴漲3.2%，昨在外資擴大掃貨1.9萬張，現貨開盤也勁揚1.4%，並一路強勢到收盤上漲4元、收272元，創下台積電掛牌25年來新高紀錄；連帶市值開盤就衝破「七」字頭、達到7.05兆元，同創歷史新猷。

外資這波從9月來回補台積電，這周火力再擴大，累積一周買超27,242張，9月來買超逾13.3萬張，為4月買超14萬張以來的單月新高，有趣的是，近一周和9月以來，外資持有台積電庫存卻激增7.1萬張和20萬張，遠比買超張數多，另一股推力來自從國內規模最大的元大台灣50 ETF換出籌碼。

元大台灣50因以市值加權的方式追蹤台股前50大個股績效，部位有近36%投資台積電，在本周台積電強漲、除權息旺季告尾等因素影響下，外資本周減持該ETF達39萬張，以近五日元大台灣50均價為每張8.5萬元計算，總額334億元， 推估可換出121億元的台積電持股。

對應外資本周庫存增加張數，相對買超多出4.3萬張，投資金額約118億元，與元大台灣50所換出的台積電籌碼價金接近。

法人表示，過往因ETF可靈活換出股票，當個股更為活躍，外資會贖回ETF、換出個股。此次看來正是台積電籌碼搶手，帶動電子權值股，外資更有意願持「股」；法人樂觀，台積電基本面走強下，外資持股比挑戰八成。

也因為元大台灣50的申贖是透過ETF交換個股，本周以來，該基金規模雖從千億元降到660億元，但絲毫無礙台股穩在高檔。

台積電外資

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